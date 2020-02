50PLUS zegt NEE tegen rechts: Geen deelname aan rechtse coalitie in Noord-Brabant

De 50PLUS-partij in Noord-Brabant ziet toch af van deelname aan een rechtse coalitie met de VVD, FVD en het CDA. Naar eigen zeggen is de partij van Henk Krol nog niet klaar voor een rechts-verbond.

Bij monde van de Brabantse fractievoorzitter Jan Frans Brouwers laat de partij weten dat ze nog niet klaar zijn voor een coalitie-verbinding met Forum voor Democratie. Dat zou op zichzelf niets te maken hebben met FVD ansich, maar des te meer met het recente overlijden van 50PLUS-statenlid Rinus van Weert.

Tegenover het Eindhovens Dagblad zegt Brouwers er het volgende over:

“Wij zijn een partij in opbouw, daar was Rinus een van de steunpilaren bij. Op dit moment vinden wij het daarom niet verstandig om bestuursverantwoordelijkheden te gaan dragen.”

Eerder deze week werd al duidelijk dat de partijtop van 50PLUS twijfels had bij een mogelijke samenwerking met FVD. Dit waarschijnlijk tegen het zere been van partijleider Henk Krol, die in het (recente) verleden wel vaker wist te flirten met de lavendeltaktiek van Thierry Baudet.

Voor zowel de VVD, FVD alsmede het CDA is er nu een serieuze optie weggevallen om tot een coalitie te komen in Noord-Brabant. Er zijn nog andere opties om een meerderheid te behalen in de provincie, maar dan moet er worden samengewerkt met een lokale partij en ondertussen worden geflirt met de politieke combinatie CU / SGP.