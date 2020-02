Aantal jeugdige strafplichtigen vanwege mishandeling, bedreiging en sexting in zes jaar tijd verdubbeld!

Bureau Halt noteerde in 2019 een stijging van 11 procent aan jongeren dat een leerstraf moest ondergaan. Steeds vaker belanden ook zwaardere zaken bij het bureau. Het aantal strafplichtigen vanwege mishandeling, bedreiging en sexting is de afgelopen zes jaar zelfs verdubbeld.

Uit een gesprek tussen Halt-woordvoerder Eveline Huisman en Nu.nl blijkt dat in 2019 ongeveer zeventienhonderd meer jongeren naar Halt werden doorverwezen vanwege strafbare feiten.

Onder die strafbare feiten vallen ook relatief onschuldige vergrijpen zoals winkeldiefstal, openbaar dronkenschap of veelvuldig schoolverzuim. Uit de cijfers blijkt echter dat ook steeds meer jongeren bij Halt belanden voor veel minder onschuldige zaken zoals mishandelingen, bedreigingen en sexting. Dat aantal is de afgelopen zes jaar dan ook verdubbeld.

In 2019 is het aantal door de politie geregistreerde misdrijven met 4 procent toegenomen. Opvallend is dat de politie steeds meer minderjarigen noteerde die zich schuldig maakten aan zware vergrijpen. Het toenemende wapenbezit onder jongeren is daar een voorbeeld van. Lees ook de DDS-column van woensdag die over dit onderwerp ging.