Baudet moet excuses aanbieden – NS: ‘Marokkanen-tweet’ van Baudet onjuist, blijkt om reguliere kaartcontrole te zijn gegaan

FvD-leider Thierry Baudet lijkt zichzelf in de voet te hebben geschoten. De tweet waarin hij zei dat ‘twee dierbare vriendinnen ernstig werden lastiggevallen door vier Marokkanen in een trein’, blijkt onjuist. Dat meldt de NS, via de NOS.

Hier de tweet waar het allemaal om is te doen:

Op Instagram plaatste hij ook een foto van de ‘Marokkanen’. Maar al snel kwam er een reactie, samengevat bij Joop.nl, die het verhaal van Baudet weersprak. Het zou gaan om een reguliere kaartjescontrole door boa’s in burgerkleding. Zij baseerden hun verhaal op de Instagram-accounts van ene Lians.An en Kevis Karssies, die zegt voor de Nederlandse Spoorwegen te werken. Maar dat wekte argwaan op, want in de verklaringen vanuit beide accounts, worden dezelfde tekstdelen (inclusief spelfouten) gebruikt.

Maar goed, nu zegt een woordvoerder van de NS dat hij één van de mannen op de Instagramfoto herkent, en bevestigt dat het om een NS-medewerker gaat. Mede daardoor denkt de woordvoerder te kunnen achterhalen dat het om een sprinter van Weesp naar Amsterdam moet zijn gegaan, omstreeks 20:45 uur. Daar zouden toen twee vrouwen hebben getwijfeld aan de controleurs in burger, of zij wel echt controleurs van de NS waren.

Het lijkt er dus op dat Baudet op z’n minst verkeerd is geïnformeerd over het hele voorval. Dat is an sich best wel dom, want dan zijn die ‘dierbare vriendinnen’ volgens mij een stuk minder dierbaar, want onbetrouwbaar. En dat je je vrienden en vriendinnen vertrouwt is niet fout, maar als volksvertegenwoordiger moet je toch wel wat meer bewijs hebben dan alleen ‘mijn vriendinnen zeiden dat’. En al helemaal als je zo’n politiek statement van het verhaal maakt.

In het ergste geval, en dat is waar alle Thierry-haters nu bewijs voor denken te zien, probeerde Baudet actief de boel op te stoken en loog hij over de feiten van die situatie. En dan natuurlijk met name het stukje ‘vier Marokkanen’ wordt hem (terecht) zwaar aangerekend. Baudet heeft echter nog nergens op gereageerd.

Ik ben benieuwd naar zijn reactie en hoop dat hij zich netjes verontschuldigt. Tenzij hij met één of ander bewijsstuk komt waardoor dit hele verhaal (weer) een plottwist krijgt natuurlijk. Maar die kans acht ik klein. Oh en netjes van de NS dat ze zo neutraal reageerden op de hele situatie, mijn complimenten!