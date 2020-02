Bernie Sanders steekt middelvinger op naar gematigde Democratische achterban en wint voorverkiezing Nevada

Het was volgens de verwachting, maar Bernie Sanders mag de Democratische voorverkiezingen in Nevada op zijn naam schrijven. Hij was de ingecalculeerde topfavoriet in de zogenoemde Silver State. Het is een belangrijke overwinning voor Sanders, die nu geldt als een van de grote concurrenten om het op te gaan nemen tegen de huidige president Donald Trump.

Pete Buttigieg, die het tijdens de voorverkiezingen nog erg goed deed in Iowa en New Hampshire, blijkt in Nevada een stuk minder geliefd. Hij moet zich voorlopig neerleggen bij een plekje in de top drie, achter de instromende oud-vicepresident Joe Biden.

Sanders wordt -mede vanwege zijn soms absurdistische manier van politiek bedrijven- gezien als de gedoodverfde tegenkandidaat van Donald Trump.

NOS-correspondent Arjen van der Horst weet het heel diplomatiek samen te vatten:

“Sanders stond de afgelopen maanden in Nevada steevast bovenaan in de peilingen. Sanders heeft duidelijk een belangrijke les geleerd van 2016, toen Clinton hoog scoorde bij de latino-kiezers. Hij heeft sindsdien bruggen geslagen en dat betaalt zich nu uit.”

Joe Biden moet komende week hard aan de bak in South Carolina. “Als hij daar niet eerste wordt, is hij nagenoeg toast”, zegt Van der Horst. “In South Carolina is de meerderheid van de Democratische kiezers African American en hij rekent op de steun van de zwarte kiezer om voor een doorbraak te zorgen.”

De winnaar van de Democratische voorverkiezingen zal het in november proberen op te nemen tegen de huidige president Donald Trump. Dat zal een moeilijke uitdaging worden, als we kijken naar de Amerikaanse peilingen. Echter: niets is uitgesloten. Zo stond Trump in 2017 heel laag in de peilingen, maar wist hij er toch vandoor te gaan met de absolute winst.

Op 3 maart, ook wel bekend als ‘Super Tuesday’ zijn er Democratische voorverkiezingen in veertien Amerikaanse staten. Deze dag wordt ook wel gezien als de dag die het verschil kan maken als het gaat om de uiteindelijke winnaar die het tegen Trump zal moeten opnemen.