Beruchte Coentunnel blijkt niet alleen ‘racistisch’ maar ook nog eens levensgevaarlijk!

Dat de Coentunnel levensgevaarlijk is bleek al toen een stomdronken Dave Roelvink midden in de tunnel ruzie maakte met een motoragent. Om nog maar te zwijgen over de vele ongelukken die in en nabij de ‘racistische’ tunnel plaatsvinden. Uit onderzoek blijkt nu dat de Coentunnel het gevaarlijkste stukje snelweg van Nederland is.

Op basis van cijfers van de Stichting Incident Management Nederland, verantwoordelijk voor de berging van persoonsvoertuigen na ongelukken, blijkt dat de Coentunnel bovenaan staat in de ranglijst met ongevallen op de Nederlandse snelweg.

In 2019 vonden er bij de ingang van de beruchte tunnel meer dan 60 ongelukken plaats. Het zijn vooral de kop en de staart van de tunnel waar de meeste incidenten plaatsvinden. Als we überhaupt nog kunnen spreken van incidenten: alleen al op het stuk net voorbij de ‘tunnel des doods’ (A10) vonden vorig jaar bijna 50 ongelukken plaats.

De 1283-meter lange tunnel is vernoemd naar de VOC gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen. Historische figuren zoals Jan Pieterszoon Coen liggen bij bepaalde politieke inclusiviteitspartijen zwaar onder vuur.

In 2016 opperde de politieke partij Denk nog voor de inzet van gespecialiseerde racismepolitie die bijvoorbeeld de naam van de, in hun ogen, racistische Coentunnel zouden moeten wijzigen. Vier jaar na dato kunnen we ons beter afvragen of we niet de naam van de tunnel maar de onveilige situatie kunnen veranderen.