Bijna een kwart van de Nederlanders is fan van Donald Trump, 72 procent denkt dat hij wordt herkozen

Donald Trump scoort goed, ook onder de Nederlandse bevolking. Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat bijna een kwart van de Nederlanders op Trump zouden stemmen, als dat mogelijk was geweest. Meer dan 70 procent gaat er vanuit dat Trump ook een tweede termijn als president zal vervullen.

Ondanks dat Trump geliefd blijkt onder 23 procent van de Nederlanders, doet zijn concurrent Pete Buttigieg het iets beter in de peilingen. 26 procent hoopt namelijk dat de Democratische opponent de taken van Trump zal overnemen. ‘Slechts’ 17% van de Nederlanders ziet iets in Bernie Sanders.

De ‘democratische rebel’ Buttigieg scoort het best onder kiezers van D66 en VVD. Sanders scoort daarentegen weer beter onder kiezers van GroenLinks en SP. Onder alle partijen haalt Biden het hoogste percentage bij de kiezers van 50PLUS, maar dat is dan ook de enige Nederlandse partij waar Biden nog enigszins weet te scoren…