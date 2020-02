Bizar! Boeren-gekkies sturen dreigbrief naar kabinet. Kabinet blaast onderhandelingen af, boeren doen huilie huilie

Naar aanleiding van een dreigbrief van Farmers Defence Force hebben de premier en minister Schouten de onderhandelingen met de boeren direct gestaakt. De dreigende taal in de brief is onaanvaardbaar en het kabinet eist excuses van de boeren voordat er weer kan worden onderhandeld. Kan iemand de gekken die aan het roer staan bij Farmers Defence Force vervangen?

Je zit aan de onderhandelingstafel met het kabinet. Je komt op het geniale idee om een dreigbrief te sturen naar je onderhandelingspartners. Je dwingt succes af….

Oh nee dat laatste is niet gebeurd, want het ging bij stap 2 al mis.

Waar haal je het in je gezonde verstand vandaan om een dreigbrief te sturen naar het kabinet? In wat voor barbaars land leven we, dat je denkt dat dat normaal is?

Dit is het bericht met dreigende taal van Farmers Defence Force waar ⁦@MinPres⁩ en ⁦@carolaschouten⁩ zo boos over zijn. Overleg met boeren over stikstof is nu afgebroken tot er excuses komen en de dreigementen worden teruggenomen. pic.twitter.com/SgAS3qU4lS — Ireen Oostveen (@IreenOostveen) February 5, 2020

Als je zo’n stomme en debiele brief stuurt, dan is het meer dan terecht dat het kabinet de onderhandelingen direct stop zetten. Want met zulke mensen moet je niet om tafel gaan zitten.

De agrarische sector worden soms door een stelletje treurneuzen gerepresenteerd, meer kunnen we er niet van maken. Het is hopen dat – na de zoveelste blunder van FDF – boeren nu eindelijk deze organisatie dumpen om partij te kiezen voor normale vertegenwoordigers. Want aan FDF heb je niet zo veel.