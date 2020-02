Bizar! Oekraïne houdt de grootste reorganisatie ooit bij Justitie. Alle zes MH17 experts zijn uit hun functie ontheven

Het onderzoek naar de ramp van MH17 heeft ons concreet gezien nog niks opgeleverd, of de onderste steen ooit nog naar boven wordt gehaald is de vraag. Nu blijkt ook nog eens dat Oekraïne een enorme grote schoonmaak houdt bij het OM, 600 man staat ineens op straat. Wat gaat dit betekenen voor onder andere het onderzoek naar MH17?

Wat blijkt nu? De hele sectie van MH17 is ontheven uit haar functie. Welgeteld zes officieren van Justitie zijn dus ontslagen.

„We hadden een professioneel team”, zegt Hosjovsky. „Maar de nieuwe leiding heeft alles kapotgemaakt.”

De vorig jaar gekozen president Zelensky probeert zo de corruptie keihard aan te pakken in zijn eigen land. Maar betekent deze zet dan ook dat het MH17 team corrupt was?

Het was broodnodig dat het onkruid werd verwijderd bij het OM, al jaren weet iedereen in Oost-Europa dat de rechtsspraak in Oekraïne een lachertje is.

Vooral de EU en de VS zullen blij zijn met de hervormingen binnen het OM, zo kan er eindelijk schoon schip worden gemaakt.

Maar een belangrijker vraag is de volgende: hoe gaat het nu verder met het MH17 onderzoek. Het JIT moet dus nu aan de slag met compleet andere officieren van Justitie, wat dus ook weer de nodige vertraging met zich zal mee brengen.

„Niemand kent het dossier dat wij in vijf jaar hebben opgebouwd.”

NRC komt nog met een leuk citaatje, waaruit blijkt dat één van officieren dit onderzoek als een persoonlijke opsteker zag.

„Voor mij was dit de zaak van mijn leven”, zegt een betrokkene. „Ik wilde bewijzen dat de Russische regering schuld heeft aan de MH17-ramp.” De officier zucht: „Mijn opvolgers moeten vanaf nul beginnen.”