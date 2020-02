Bizar! Senaat Italië maakt weg vrij voor vervolging Salvini! ‘Dit is een schande, ik heb Italië verdedigd!’

Salvini, voor velen ter rechterzijde een held. In zijn tijd als minister van Binnenlandse Zaken hield hij flink wat bootmigranten tegen. Dit maakte hem in één klap razend populair in Italië én Europa. Salvini werd toen door menig man toegezongen, nu is het echter mogelijk dat Salvini vervolgd kan worden. De Senaat is niet blij met de weigering van bootvluchtelingen.

Politici in binnen- en buitenland zijn nu al te niet spreken over een mogelijke vervolging van de grote held van de populistische revolte in Europa.

Laat dit tot u doordringen: omdat onze moedige #Salvini migranten heeft buitengehouden uit Italië/Europa, zal hij juridisch worden vervolgd. 👇🏻 https://t.co/3OefatGdk1 — Sam van Rooy 🖤💛 (@SamvanRooy1) February 12, 2020

Men vergelijkt het zelfs al met het proces van Wilders.

Het besluit van de Senaat draait om de acties van Salvini rondom het schip ‘Diciotti’, dat mocht niet aanmeren van Salvini in Italië. Hij wilde wachten tot andere lidstaten ook zouden inspringen. Alleen de zieke migranten aan boord mochten aan wal komen.

Maar volgens de Senaat was dit in strijd met de Europese regels, waarin staat dat vluchtelingen/migranten/asielzoekers niet langer dan 48 uur gevangen mogen worden gehouden. De meeste migranten zaten vijf dagen vast op het schip. De Senaat is van mening dat hier ging om het te lang gevangen houden van asielzoekers. Salvini ziet dit anders.

,,Ik heb Italië verdedigd. Ik heb alle vertrouwen in het rechtssysteem”, zei Salvini na de stemming in de Senaat tegen persbureau ANSA. Hij benadrukte trots te zijn op wat hij heeft gedaan en hetzelfde beleid te zullen voeren als hij aan de macht komt. Nadat in 2018 bekend werd dat het OM een onderzoek naar hem instelde noemde hij dat al ,,een schande’’