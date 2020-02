Bizar! Steeds meer Nederlanders emigreren omdat Nederland te vol is! Klein deel emigreert vanwege verstikkende klimaatregels

Van de Nederlanders die emigreren doet een steeds groter deel dat vanwege de overbevolking in Nederland. Ze vinden dat Nederland te vol is, en ontvluchten daarom hun eigen land. Meer dan een derde van de Nederlanders die emigreren noemen de drukte in Nederland als een belangrijke oorzaak. Raakt Nederland te vol?

Nederlanders verlaten Nederland.

Hun land is te vol! Door de open grenzen en de massaimmigratie. We hebben een groot remigratieplan voor niet-westerse allochtonen nodig! https://t.co/qirVyOlXjY via @telegraaf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 3, 2020

Geert Wilders weet er weer direct zijn eigen twist aan te geven. Maar ergens zit er wel een kern van waarheid in. Ook Nederland kent een explosieve bevolkingstoename, en niet eens zozeer onder de autochtone bevolking.

De Emigratiebeurs heeft hier onderzoek gedaan, zo’n 35% van de mensen die emigreert, doet dit vanwege de drukte in Nederland. En die drukte in Nederland zal de komende jaren niet minder worden. Nederland blijft groeien, met alle problemen die erbij komen kijken. Een krappe woningmarkt, haperende infrastructuur en noem het maar op.

4% van de ondervraagden vertrekt uit Nederland vanwege de Groene Khmer, de toenemende klimaatregels zorgen ervoor dat zij hun koffers pakken en hun heil ergens anders gaan zoeken.

„Negatieve externe factoren spelen een belangrijke rol bij de beslissing om Nederland te verlaten”, vertelt Tom Bey, directeur van de Emigratiebeurs, die op 8 en 9 februari in Expo Houten plaatsheeft. „We zien nu dat de toenemende woningnood mensen motiveert om te vertrekken. De bekende druppel…”