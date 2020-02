Britten in rep en roer: Coronapatiënt bezocht topconferentie bij Brits parlement

Vorige week bezocht een patiënt, besmet met het Chinese coronavirus, een topconferentie in de buurt van het Britse parlement. Daar waren ook Britse parlementariërs bij! Één parlementariër heeft zichzelf inmiddels geïsoleerd, maar hoeveel handjes heeft hij de afgelopen week wel niet geschud?

De schrik zit er nu goed in bij de Britten. Een conferentie over busvervoer, met zo’n 250 aanwezigen, blijkt te zijn bezocht door een coronaviruspatiënt. Van die 250 bezoekers zijn een flink aantal beleidsmakers van de regering en vertegenwoordigers van de vervoersbranche. En die hebben daar natuurlijk allemaal gezellig gekletst, handjes geschud en wangen gekust.

Voor zover ik weet is het nog steeds een feit dat het coronavirus tijdens de symptoomloze incubatieperiode, via menselijk contact over is te brengen op anderen. Dat het zéér besmettelijk is, krijgen we elke dag wel weer bevestigd. Zelfs als je de officiële cijfers klakkeloos aanneemt. Nou blijkt ook nog eens dat die incubatieperiode niet perse 14 dagen, maar tussen de 2 en de 28 dagen ligt. De door zichzelf geïsoleerde parlementariër wil 14 dagen afwachten, maar riskeert daardoor dus mogelijk alsnog grootschalige besmetting.

De kans zit er dik in dat hij allang besmet is én ook allang anderen besmet heeft. De bezoekers van die conferentie zijn vandaag, acht dagen na de conferentie dus, pas gewaarschuwd. Het kon wel eens heel spannend worden de komende maand. Straks ligt heel die regering plat door het virus, terwijl het zich verder over het eiland verspreidt…