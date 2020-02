Buitenhof gaat niet in op eis van Thierry Baudet! Baudet komt met emotionele vraag én stapt naar de rechter: ‘Wanneer stopt de framing? Hebben jullie niks geleerd van het verleden?

We zijn inmiddels enkele uurtjes verder in het framing-drama van de subsidieslurpende NPO en excuses hebben we nog steeds niet gezien. Sterker nog ze weigeren in te gaan op het ‘dreigement’ – zoals onze staatscourant de NOS het noemt. Ondertussen komt Baudet met een emotionele video, de framing moet stoppen! Heeft men niks geleerd van het verleden?

Nu blijkt dat Buitenhof niet gaat rectificeren betekent dit dat Baudet en Forum dus naar de rechter stappen! Zo krijgen we dus een ware Buitenhof-gate!

Hoe vaak moet Baudet en Forum het nog benadrukken? Zolang men onze Nederlandse waarden en normen respecteren en uitdragen zijn ze van harte welkom! Het verwijt dat Baudet een of andere crypto-etnonationalist of iets anders vaag of obscuur is, is natuurlijk complete kolder. Kijkt men naar het stemgedrag van Forum in het parlement, dan ziet men niks raars. Toch blijft men doodleuk Baudet framen alsof hij een enorm groot gevaar voor Nederland is.

Heeft men dan niks geleerd? Baudet heeft ook al veel van zijn vrijheid moeten inleveren omdat er linkse gekken in dit land zijn die hem het liefst iets aan doen. Want men vergeet continu dat óók Baudet onder beveiliging staat omdat er schijnbaar volslagen idioten in dit land leven.

Dus waarom deze continue framing, en waarom niet de ballen hebben om je excuses aan te bieden voor deze ongefundeerde nonsens van Buitenhof en Natalie Righton?