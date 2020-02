Burgemeesters roepen op tot onzinmaatregel: messenverbod voor minderjarigen

De burgemeesters van Nissewaard en Ridderkerk zijn de met messen bewapende tieners helemaal zat. Zij kwamen op het lumineuze idee om het maar niet langer toe te staan dat minderjarigen zomaar met kapmessen over straat mogen lopen. Er moet maar eens een (volstrekt zinloos) messenverbod voor tieners komen!

Een totaal onzinnige maatregel. Onder kabinet-Rutte I werden stiletto’s en valmessen verboden. De rest van de wet zegt het volgende over messenbezit:

“(…), staan ook vlindermessen en messen met meerdere snijkanten. Ingeklapte messen die uitgeklapt langer dan 28 centimeter zijn, zijn evenmin toegestaan. Het bezitten van degens, zwaarden en sabels is niet verboden, maar mogen alleen ‘goed verpakt’ in de openbare ruimte worden vervoerd.”

Mocht er een strenger messenverbod komen, dan zul je zien dat het vrijwel onmogelijk is om niet onbedoeld andere mensen te raken. Dat gaat dus gewoonweg niet werken. Wat wel zou kunnen werken, of in ieder geval véél meer kans van slagen heeft, is dit idee: de ouders van die kinderen aanpakken!

Onbegrijpelijk dat die burgemeesters en sommige politici niet verder kunnen kijken dan zo’n dom verbod. En bij de nationale politie willen ze ook maar niet werken richting een oplossing, laat staan een degelijke probleemanalyse. Dit zinnetje gaan we nog vaak tegenkomen:

‘Het is op dit moment nog niet te zeggen of het hier een serie incidenten betreft of dat hier een groeiende structurele problematiek aan ten grondslag ligt zoals een cultuur onder jongeren waarin wapenbezit toeneemt met meer incidenten als gevolg.’

Kijk één keer naar Londen, daar liggen de hints voor het oprapen.