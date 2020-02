Carnaval onder vuur! Kick Out Zwarte Piet gaat op racisme-safari

Kick Out Zwarte Piet pakt het tegenwoordig breder aan. De tijd dat we alleen rond Sinterklaas naar hun gemekker moesten luisteren is voorbij. Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat dit weekend door heel het land op racisme-safari. Moet er ergens een Chinees huilen vanwege een coronavirus-kostuum? Maak een foto en stuur het naar KOZP, dan maken zij er een melding van! Leuk man!

In hun onophoudelijke missie om de gevoelens van alles en iedereen in dit land te beschermen, trekken de leden van KOZP eropuit. Jankende zwarte kindjes die voor Zwarte Piet worden uitgemaakt, zijn niet langer meer de enige doelgroep! Als politiek-correcte antiplezier politie trekken ze er dit weekend op uit, met hun mobieltjes in de aanslag!

Loopt daar een blanke in een stereotyperende Arabische outfit? *Click!* Lijkt die hazmat-suit op wat de WHO of de Chinezen gebruiken? Dan is dat vast discriminatie, racisme en gemeen, vanwege het coronavirus. *Click!* En kindjes verkleed als indiaan? *Click, click click!*

En het mantra is inmiddels bekend. KOZP gaat er vanuit dat niemand tegen een stootje kan en dat alles wat enigszins verkeerd opgevat kán worden, ook verkeerd is. En zo willen ze dat ook carnaval een ‘inclusief’ feest voor iedereen is. Maar wacht eens! Sluit het carnavalsfeest bepaalde moslims niet uit vanwege het alcoholgebruik? Oh, oh…