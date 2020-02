CDA-leider geen problemen met samenwerking FvD in Brabant: ‘uitsluiten leidt tot onbestuurbaarheid’

CDA-fractieleider Pieter Heerma zei in tv-programma WNL op Zondag dat hij geen blokkade wil opwerpen voor samenwerking met FvD. Hij doelde op het nieuwe provinciebestuur in Noord-Brabant, maar liet ook weten dat hij af wil van het uitsluiten van partijen: ‘Dat leidt tot onbestuurbaarheid.’

Ondanks dat Heerma het niet expliciet durft te zeggen, omdat zijn partij natuurlijk nog in het kabinet zit, is overduidelijk dat het CDA in eerste instantie gewoon openstaat voor het idee om eventueel met Forum in een coalitie te gaan zitten. Heerma merkt op dat politieke partijen steeds kleiner worden, waardoor er meer samengewerkt moet worden. Uitsluiten bemoeilijkt dat alleen maar.

Opvallend is dat toen hem de vraag werd voorgelegd, die ook betrekking heeft op de PVV. Heerma wil ‘niet op de zaken vooruitlopen’ maar het zou wel eens zo kunnen zijn dat het CDA binnenkort helemaal niemand meer bij voorbaat uitsluit. In de praktijk trekt de PVV wat het CDA betreft waarschijnlijk alsnog aan het kortste eind, omdat er binnen die partij nog een onverwerkt trauma heerst door de gedoogconstructie van kabinet-Rutte 1.

Heerma snapt dat denk ik ook wel, dus zal die ‘voor de vorm’ niemand uitsluiten, maar impliciet de PVV wel en Forum niet. Hij laat in ieder geval merken dat hij de peilingen volgt en praktisch dezelfde lijn kiest als de VVD, al sluit die partij de PVV nog wél steeds expliciet uit.