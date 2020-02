Chaos bij de politie! ‘Agenten moeten soms zelf 112 bellen vanwege niet werkend apparatuur’

Eerder deze week besloten enkele politiekorpsen al om agenten niet meer alleen de straat op te sturen. Dit naar aanleiding van falende hulpmiddelen. De politie kampt met achterhaalde portofoons, en andere apparatuur. Soms is het zelfs zo erg dat een agent zelf maar naar 112 moet bellen om contact te krijgen met de meldkamer! Absurd dat dit gebeurt!

Politiekorpsen zwijgen zelf over welke problemen er nu precies spelen, ze verwijzen door naar Justitie. Maar ja Justitie heeft haar eigen problemen…

Door falend apparatuur lopen agenten natuurlijk enorme risico’s, vandaar dat het volstrekt logisch is dat bepaalde korpsen agenten niet meer alleen de straat op laten gaan.

,,Stel je voor dat je agent wordt aangevallen en je roept via de portofoon om hulp en niemandd hoort je. Dat was een reëel risico.‘’

De aanschaf van nieuw apparatuur komt met problemen gepaard, zelf zeggen woordvoerders dat het nu beter gaat. Maar de vraag is of dat ook echt zo is.

,,Wel voor ongewenste situaties, maar zeker niet voor erger.‘’ Wanneer alle problemen met het nieuwe systeem verholpen zijn, durft de woordvoerster niet te zeggen. ,,Er is duidelijk sprake van een dalende tendens als je naar het aantal klachten over het nieuwe C2000 kijkt. Maar wanneer echt alles is opgelost kunnen we nog niet zeggen.‘’

Het is niet normaal dat agenten het risico lopen dat ze niemand kunnen oproepen voor extra steun, laten we hopen dat het probleem snel is opgelost.