China: ‘Coronavirus valt best mee! Gewoon een griepje!’ Ook China: ‘DESINFECTEER DIE HELE STAD!’

Als we één ding weten over de Chinese autoriteiten, dan is het dat zij totaal niet vertrouwd kunnen worden. Beijing liegt voortdurend en over van alles. De officiële cijfers van het coronavirus moeten we al helemaal negeren — ze zijn alleen nuttig in zoverre dat ze een indicatie geven van of de epidemie eindelijk onder controle is of niet (tip: neen). Voor de rest kunnen we er eigenlijk niets mee.

In het geval je denkt: mwah, misschien dat het allemaal toch wel wat meevalt met het coronavirus adviseer ik je om even naar deze beelden te kijken uit Wuhan, coronahoofdstad van China.

The sprinkle battalion is back on the streets of Wuhan, China. Night after night and more trucks than ever before. #coronavirus pic.twitter.com/NedT55hxSQ — Max Howroute▫️ (@howroute) February 8, 2020

Wat betreft het aantal geïnfecteerde mensen stellen de Chinese autoriteiten dat de teller op 34.598 staat. Er zouden 723 mensen aan overleden zijn, en 2.052 mensen zijn genezen. Tegelijkertijd zijn er 27.657 “verdachte” patiënten. De ziekte is bij hen nog niet vastgesteld, maar de kans is groot dat het overgrote deel van deze mensen inderdaad het virus heeft.

Nou, sommige journalisten beweren dat het sterftecijfer van corona op 2% of daaromtrent ligt. Als je naar de officiële cijfers kijkt klopt dat als je alleen het aantal doden van dit moment meeneemt. Maar er is een probleem: je gaat niet op dag één dood dat je corona hebt. Het sterftecijfer kan dus helemaal niet vastgesteld worden. Dat kan pas achteraf — of in ieder geval als we een maand of twee verder zijn en er het één en ander geconcludeerd kan worden over mensen die, zeg, 2 weken of langer ziek zijn.

Veel belangrijker is daarom de ratio tussen het aantal genezingen versus het aantal doden. Die is momenteel 1:3. Dat is niet eens bijna goed genoeg. Het impliceert namelijk dat sterftecijfer uiteindelijk veel hoger uitvalt dan ons nu wordt verteld.

En dan nog een vraagje: waarom verzetten Chinezen zich tegen ‘behandeling’ van hun ziekte. Dit soort beelden zien we steeds vaker uit Wuhan komen. Als die mensen een ernstig virus hebben zouden ze — zou je denken — maar wat graag behandeld willen worden als het niet al te moeilijk is om ze te genezen. Maar kijk hoe ze in paniek raken als hun ‘redders’ langskomen:

Why do some of the people look like they are being forced? Wouldn't they want to be treated? This is wrong. Something is going on. pic.twitter.com/8R2SzNM9M6 — MICHAEL SHERIDAN (@BOOMER4K) February 7, 2020

Je zou bijna denken dat lang niet al deze mensen ziek zijn en ze doodsbang zijn om in “quarantaine” te worden gezet met mensen die het virus wél hebben.

En kijk eens naar deze beelden: China gebruikt drones om te spioneren in Wuhan. Als een paar oude mannen bij elkaar zit om een bordspel te spelen krijgen ze te horen via een luidspreker dat ze onmiddellijk terug moeten keren naar huis. Want corona.

China are taking to the skies to battle the coronavirus! Remote-controlled drones with speakers are being used across the country to spray disinfectant and deliver public announcements amid the epidemic lock down.#China #Wuhan #Coronavirus pic.twitter.com/Vh0VmDceIu — On Demand News (@ODN) February 6, 2020

Ook zijn er berichten dat mensen die door het “cordon” heen willen breken met grof geweld worden opgepakt. Er zouden daar zelfs mensen aan overleden zijn. Kijk ook eens naar deze beelden van een vrouw die werkelijk op brute wijze behandeld wordt omdat ze mogelijk een “griepje” heeft:

🤔 These are desperate measures being taken, to just be the flue!

pic.twitter.com/GNEG1WiuNH — M3 (@YuH8TM3) February 8, 2020

Óf ze hebben haar een verdoving gegeven waardoor ze zich niet meer kan verzetten, of ze heeft een gebroken nek.

Oh, en hier is gewoon een echtpaar dat tegen hun zin in een metalen container wordt gegooid:

A Chinese couple is being detained and transported to unknown destination inside a large metal container by the medical workers in pink hazmat suits. #coronavirus

pic.twitter.com/eVo4XSOqFg — Max Howroute▫️ (@howroute) February 6, 2020

Geschreeuw, gegil, en dan opeens doodse stilte. En het zal aan mij liggen, maar ik zie zo snel niet waar de ventilatiegaten zitten in dat ding.

En hier beelden van de avond in Wuhan. Het lijkt wel een spookstad:

Als al deze beelden echt zijn is hier iets heel, heel engs gaande.

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus — 118 DDS-lezers gingen u al voor!

Maar hé, de autoriteiten vertellen ons dat het weinig meer dan een griepje is dus ach, maak je niet al te veel zorgen mensen. Even in quarantaine als je “verdacht” wordt van besmetting en dat is het dan.

Laten we in vredesnaam hopen dat ze heel snel een medicijn én vaccine ontwikkelen tegen dit virus.

Volg mij op Twitter en Steun mij op BackMe.