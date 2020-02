Clusterf*ck

Toen ik vanmorgen wakker werd dacht ik dat ik mijn eerste blogpost van de dag kon schrijven over de winnaar van de voorverkiezingen in Iowa. Bernie Sanders was de grote favoriet — voor mij in ieder geval — maar ook Pete Buttigieg zou het ongetwijfeld goed doen. Vervolgens was de vraag hoe Elizabeth Warren en Joe Biden zouden presteren. Nou, slecht nieuws: Democraten zijn zo ontiegelijk incompetent dat ze niet met een eindstand kunnen komen.

Het is ongelooflijk, maar het is helemaal misgegaan in Iowa. De app die gebruikt werd om stemmen te tellen en met een eindscore te komen bleek niet goed te werken. Daarnaast werden er hoegenaamd “menselijke fouten” gemaakt. De conclusie van de lokale Democratische Partij was daarom dat het allemaal niet klopte, en dat de cijfers handmatig gecontroleerd moesten worden.

Het gevolg: er is vooralsnog geen uitslag.

Dit stuk verscheen eerder vandaag op BackMe. Als u mijn strijd tegen het mediakartel én het partijkartel steunt, sponsor me dan ook — 99 DDS-lezers gingen u al voor. Voor slechts 1 euro per maand krijgt u dagelijks al twee blogposts (één met het laatste nieuws uit Amerika en één harde rant over Nederland) én een exclusieve column in uw inbox, ‘s avonds voor het slapen gaan. Steun mij dus! Alvast bedankt!

Onder Democraten is er nu paniek. Buttigiegs campagne heeft de overwinning geclaimd, maar doet dat op basis van ‘goede gevoelens,’ niet op cijfers. De campagne van Bernie Sanders heeft wél cijfers vrijgegeven — van de campagne zelf. Uit 40% van de gestemde regio’s blijkt dat Sanders aan de leiding gaat, gevolgd door Buttigieg. De homoseksuele burgemeester (seksualiteit interesseert mij niet, maar Democraten gebruiken het te pas en te onpas) wordt op zijn beurt gevolgd door Elizabeth Warren.

Die top drie lijkt redelijk dicht bij elkaar te staan. Vervolgens volgt Joe Biden op grote, grote afstand.

Maar ja, dat zijn dus de cijfers van de campagne zelf. Het kan best zijn dat die niet helemaal kloppen. Het kan best zijn dat Bernie gewonnen heeft — of Mayor Pete — maar of dat ooit nog officieel wordt is nog maar de vraag.

Wat we wél weten is:

1. Democraten zijn de meest incompetente zielepieten in de hele wereld. Deze mensen kunnen niet eens een voorverkiezing organiseren.

2. Joe Biden is vrijwel zeker vierde geworden, wat een ongelooflijk slechte prestatie van hem is. Zijn kandidatuur kan alleen nog gered worden door enorme chaos waardoor zelfs Amerikanen uiteindelijk niet weten wie er nou eigenlijk gewonnen heeft. En goh, laat dat nou precies zijn wat er gebeurt. Apart.

3. Bernie is de sterkste kandidaat van allemaal omdat hij a) een grote fanbase heeft en b) grote naamsbekendheid heeft onder Democraten. In principe moet hij in staat zijn om te winnen in New Hampshire.

Voor zover de feiten. Nu wat ‘mening’: ik twijfel er geen moment aan dat de problemen bewust zijn veroorzaakt door de Democratic National Committee, het centrale partijbestuur. Dit politburo is al jaren doodsbang voor Bernie Sanders. Als die man de voorverkiezing in Iowa wint en daarna die van New Hampshire kan hij niet meer gestopt worden. De enige manier waarop dat ogenschijnlijk voorkomen kon worden was door de boel in Iowa te saboteren.

Nou, dat is gelukt. Het is één grote chaos en Bernie kan de overwinning niet claimen.

Precies wat de DNC graag wilde.

En nu komt het: de app is ontwikkeld door een bedrijf dat… gelieerd is aan Hillary Clinton. Hillary heeft een enorme hekel aan Bernie en ging onlangs nog publiek met haar kritiek. Ze wil er ten koste van alles voor zorgen dat Bernie niet wint.

En dan werkt de app opeens niet.

Does it matter that the founder and CEO of this company, @gjniemira, was the Director of Product for the Hilary campaign when Hilary already attacked Bernie visciously in the last campaign and has expressed serious disdain for him in this race? pic.twitter.com/wABqyorNzL — Ryan Hurley (@RyanHurley2) February 4, 2020

Het moge duidelijk zijn: Democraten zijn gewoon bezig om Bernie te ondermijnen. Dat is wat hier echt gebeurd is. Het politburo wil — in samenwerking met Hillary Clinton (en Joe Biden) — ervoor zorgen dat de socialist weer naast de nominatie grijpt, hoewel Democratische kiezers hem juist steunen. In 2016 werden daar illegale middelen voor gebruikt, en nu gaan ze gewoon nóg verder omdat het gevaar van een Bernie-overwinning nóg groter is.

Hoe democratisch zijn de Democraten?

Helemaal niet.

