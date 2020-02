Column Kenneth Steffers – ´Links inclusief Nederland´ probeert Thierry Baudet een roze poot uit te draaien

´Of Thierry Baudet een homohater is´. Die vraag werd mij vanmiddag toegeworpen dankzij´ een opiniestukje van Martijn Tonies (SP) voor BNNVARA-blog Joop.nl. Mijn intuïtie zei direct: ´Nah, denk zelf eigenlijk niet…´ Maar toen zelfs ´s lands ´roze media´ met het stuk aan de haal ging moest ik het zeker weten: ´Hoe denkt Baudet over seksuele diversiteit?´

Wat Tonies eigenlijk in zijn stukje doet is een soort van ´thierry picking´, een gevaarlijk fenomeen waar ik het in mijn laatste column nog over had. Heel selectief somt Tonies een zuurvat aan Thierry-feitjes op waaruit zou blijken dat Baudet – na vrouwenhater en Marokkanenhater – een homohater zou zijn.

Zelf ga ik liever persoonlijk met mensen in gesprek dan dat ik óver ze schrijf. Ik besloot Thierry Baudet een app-berichtje te sturen met de vraag of hij nu een homohater is of niet. Het duurde nog geen drie minuten voordat ik een reactie terug had van Baudet. In een korte, enigszins ontheven reactie schreef hij: ¨Ik ben ABSOLUUT geen homohater! Ik ben alleen tegen ´identity politics´. Gelijke rechten voor iedereen in dit land!¨

Duidelijk antwoord van Thierry. Gezien die woorden ook worden ondersteund door zijn acties, zou je daarmee ´basta!´ denken. Maar nee, het JOOP-opiniestukje van Tonies had alweer doorgang gevonden onder alles en iedereen die het FVD haat en zwart wil maken. Uiteraard zonder tussenkomst van een goed gesprek of een open debat. Een likje vrolijke regenboogverf is aan de links-georiënteerde doemdenkers niet besteed.

Niet lang na het statement van Thierry ontving ik een telefoontje van Hendrikus Velzing, ex-Tweede Kamer kandidaat,fractievoorzitter namens het FVD in Drenthe en blijkbaar heel bijzonder: Hendrikus is homoseksueel. Hoewel, dat laatste feit willen vooral sommige deugmensen belangrijker maken dan dat het is. Want ja, ook het Forum voor Democratie heeft een grote en diverse LHBT-achterban, homoseksuele kiezers en roze politiek talenten.

Velzing vertelde mij aan de telefoon dat hij zich bij geen enkele partij zo thuis voelt als bij het FVD. Vooral de ´gezelligheid´ en de ´vrijheid´ binnen de partij stelt hij op prijs. Iets waar het bij een homobelangenorganisatie zoals het COC juist aan ontbreekt, aldus Velzing. Tien jaar lang heeft Velzing zich belangeloos ingezet voor het COC, totdat hij letterlijk en figuurlijk door de organisatie aan de kant werd gezet na zijn kandidaatschap voor het FVD in zijn provincie Drenthe. Daar hoort u niemand over: JOOP niet en het COC niet.

Kortom, het haatstukje van Tonies laat niets anders zien dan een poging om Thierry Baudet en zijn partij een roze poot uit te draaien. Ze zullen wel gedacht hebben bij BNNVARA: ´Na de vrouwen en de Marokkanen moeten we een nieuwe negatieve hype rondom Baudet verzinnen.´ Dat is ze bij deze gelukt in het voordeel van Baudet, want in steviger bewoordingen als vandaag heeft Baudet zich in het recente verleden nauwelijks uitgesproken over een topic waarbij men probeert om hem uit het zadel te trekken.