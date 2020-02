Column Ozair Hamid: Reactie op Joost Niemöller (Ongehoord Nederland). ‘Stop met die complot-nonsens’

Enigszins verbaasd klikte ik, op mijn telefoon, het volgende artikel aan: ‘EERSTE CORONA-BESMETTING IN NEDERLAND: AAN DE EU HEBBEN WE DUS NIKS’, geschreven door de ultrarechtse Joost Niemöller. Wat bleek? De inhoud is nog ludieker dan de titel!

Het door Niemöller geschreven artikel bestaat uit één enorm lange, niet samenhangende rant tegen de Europese Unie, het ‘opengrenzen beleid’ en globalisering. Verder is het ook leuk om te vermelden dat zinnen nauwelijks meer dan 5 woorden bedragen, opdat het de mentale, intellectuele belasting beperkt voor de lezer van ON!

De van racisme betichte ‘journalist’ schrijft in zijn stuk: “De EU heeft verder dan ook helemaal geen EU beleid ontwikkeld.” Tegelijkertijd pleit de complottheorist voor een uittreding uit de EU. Een euroscepticus die verlangt naar meer Brusselse dictatuur, ironisch.

Niemöller betoogt ondertussen vrolijk door. Zo komt hij tot een opmerkelijke conclusie: “Globalisering en mobilisering zijn de grote veroorzakers van de snelle verspreiding van het virus. Die worden aangezwengeld door de open grenzen politiek van de EU.”

Niemöller suggereert hiermee dat de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus beperkt kon worden, wanneer Nederland haar eigen grenzen zou bewaken. Volgens dit destructieve plan zou iedereen die Nederlands grondgebied zou willen betreden minimaal 14 dagen in quarantaine moeten verblijven, gezien de lange incubatietijd van het coronavirus. Dat zou leiden tot chaos aan de grens(gebieden), een economische recessie in Nederland en anarchie.

Evenzeer zijn het geen Afrikanen of Polen die het virus Nederland hebben ingebracht, maar doodgewone Nederlanders die op vakantie waren in Noord-Italië. De link tussen globalisering en mobilering (binnen de Europese Unie) en de verspreiding van het virus in Nederland, zou Niemöller wel mogen uitleggen, want een rationele verklaring ontbreekt.

Alsof de desbetreffende patiënten niet waren afgereisd naar Noord-Italië, wanneer er grenscontroles plaatsvonden binnen de EU. Het getuigt van een naïef en beperkt wereldbeeld.

Het zou de journalist voor Ongehoord Nederland sieren om vertrouwen te hebben in onze nationale gezondheidsdiensten, die tot nu toe fantastisch werk hebben geleverd, opdat zij zonder druk van foute types hun werk kunnen verrichten.

