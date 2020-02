D66-migratiedrammer Rob Jetten: ‘Pleiten voor minder arbeidsmigranten stelt onze welvaart in de waagschaal’

In dit interview worden D66-fractieleider Rob Jetten en ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers om hun mening gevraagd over immigratie. Beide staan lijnrecht tegenover elkaar, terwijl ze samen in het kabinet zitten. Maar het is vooral Segers die oog lijkt te hebben voor de negatieve gevolgen…

Jetten “schrikt” van zijn collega’s die wat hem betreft te makkelijk pleiten voor het inperken van het aantal (Europese) arbeidsmigranten. Hij komt echter met het ene uitgekauwde argument na het andere: De EU moet een machtsblok zijn om tegenwicht te bieden tegen de VS en China. Vrij verkeer van personen is daarbij cruciaal en als we daar aan morrelen zouden we zomaar eens Zimbabwe kunnen worden. Natuurlijk haalt hij ook de land- en tuinbouw aan, waar de Nederlander volgens hem eigenlijk gewoon ‘te lui’ is:

“Boeren en tuinders hebben wel geprobeerd om bijvoorbeeld mensen uit de bijstand te werven, maar niet elke Nederlander is op zoek naar seizoenswerk en dat begrijp ik ook.”

Hij zet dit argument even later kracht bij door te stellen dat de rest van de EU-landen ook éíndélíjk door hebben hoe belangrijk ‘gelijk loon voor gelijk werk’ is. Maar hij laat daar gemakshalve dus weg dat de Nederlander (helemaal in de bijstand) behoefte heeft aan zekerheid. Die gaat niet de ene week 6 uur per dag werken en de volgende week 2 uur per dag in een kas 20 kilometer verderop. Ga daar de belastingaangifte maar eens een aantal jaar van doen, kijken wat dat met je toeslagen doet.

Voor een Roemeen maakt dit veel minder uit. Die harkt weliswaar hetzelfde bedrag binnen en moet iets van een derde afstaan aan huur. Maar wat hij overhoudt neemt hij terug naar Roemenië, en daar is zo’n bedrag véél meer waard. De Nederlanders zouden ook massaal naar Zwitserland gaan als je voor 4.000 euro per maand putjes moest gaan scheppen en maandelijks een kwart aan huur kwijt zou zijn.

En dat is het hele probleem. Dat ‘gelijke loon’ is niet gelijk, want die Roemenen geven het hier niet uit. Daardoor ontstaan oneerlijke concurrentie en wordt de Nederlander als ‘lui’ gezien. Segers lijkt dat veel beter te (willen) begrijpen.