De boeren gaan door: volgende week massademonstratie op het Malieveld

Het is van het grootste belang dat wij — niet-boeren — achter onze boeren blijven staan. Op het moment dat de steun voor hen afneemt zul je zien dat de regering de idiote stikstofplannen er gewoon doorheen duwt. Uiteindelijk worden we daar allemaal slechter van.

Goed nieuws voor alle Nederlanders die ondanks alles pal achter de boeren blijven staan: ze gaan volgende week opnieuw in Den Haag demonstreren tegen het ziekelijke stikstofbeleid van het nachtmerriekabinet. Farmers Defence Force denkt dat er uiteindelijk weer duizenden tractoren met boze boeren zullen opdagen op het Malieveld.

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus — 135 DDS-lezers gingen u al voor!

Ik ben me ervan bewust dat minstens een aantal mensen ondertussen boerenmoe zijn. Dat kan. Ik kan het me zelfs voorstellen. Dag in, dag uit lezen we over de boeren. Dan demonstreren ze hier, dan demonstreren ze daar. Op een gegeven moment wil ons moderne hart iets anders. We vervelen ons gewoon.

Dat kan zijn, maar de boeren strijden niet alleen voor zichzelf, maar voor ons allemaal. Als zij de rug recht houden en bereid zijn om tientallen of zelfs honderden kilometers met hun tractor te rijden moeten wij bereid zijn om ze moreel te steunen. Hoe “moe” of “verveeld” we ook zijn.

Ik ga niet kijken. De hypocrisie is te groot. Hele boerenstand gesloopt om stikstof en weet ik het voor luchtgassen. Maar wel een circuit park aanleggen in een natuurgebied. Alleen omdat Oranje het wil. Bah. Ik boycot. #Op1 — Tweep Des Vaderlands (@superjan) February 12, 2020

Deze stikstofcrisis is één grote theatershow. Er is geen crisis. De enigen die dat wel vinden zijn groene gekkies (die overigens steevast een hekel aan de mensheid hebben, heel opvallend) én de elitaire mafklappers in Den Haag die nog nooit een “crisis” gezien hebben die ze niet voor eigen gewin konden gebruiken.

Volg mij op Twitter en Steun mij op BackMe.