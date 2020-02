Dikke van Dale-directeur: ‘Moorkop zal nog decennia blijven bestaan in onze hoofden!’

Sinds deze week hebben we de moorkop verbasterd tot een chocoladebol. In ons taalgebruik zal de term ‘moorkop’ echter nog decennialang blijven bestaan, zo voorspelt Van Dale-hoofdredacteur Ton den Boon.

Volgens Den Boon blijft de naam moorkop voorlopig nog wel even deel uitmaken van de Nederlandse taal. Tegenover de Volkskrant zegt hij daarover: “Er is veel nodig om een woord te laten verdwijnen uit het woordenboek. In het vierdelige stappenstelsel voor woordverdwijning heeft de moorkop pas de tweede stap bereikt.”

Den Boon blijft kritisch en schreef dan ook op Twitter: “Oké, de culinaire #moorkop wordt dus bij de Hema ‘chocoladebol’. Maar hoe gaan we voortaan dat ‘paard met zwart grondhaar, vermengd met witte haren en waarbij kop, poten, staart en manen zwart zijn’ noemen?”

Den Boon:

Het is de taak van een woordenboek om taal zo waardevrij mogelijk vast te leggen. Dus schrappen wij pas een woord als het door niemand in de samenleving meer gebruikt wordt. We geven het labels, zetten er synoniemen bij, maar verwijderen het niet. Voor de geschiedenis en vastlegging van de taal is dat belangrijk.

