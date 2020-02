De Grachtengordel Snuift Door: Vijf taxichauffeurs aangehouden vanwege drugsgebruik

Dat ze in drugsbolwerk Amsterdam niet vies zijn van een beetje spacen is bekend. Dat sommige taxichauffeurs vanuit hun taxi’s drugs dealen wisten we ook al. Afgelopen nacht betrapte de politie in een heel kort tijdsbestek maar liefst vijf chauffeurs die zélf drugs hadden gebruikt.

Op drie verschillende locaties in Amsterdam heeft de politie op vrijdagavond veertig taxi’s gecontroleerd. Er bleek heel veel mis, want er werden ontzettend veel boetes uitgedeeld. Dat ging dan voornamelijk om het rijden zijn taxi-legitimatie, rijden zonder meter en voor het niet hebben of functioneren van een verplichte boordcomputer dat de werktijden en taxiritten registreert.

Afgelopen nacht controleerden we i.s.m. diverse ketenpartners op 3 locaties in Amsterdam 37 taxi's.

5 taxichauffeurs werden aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs.

Daarnaast werden er diverse pv's opgemaakt die er niet om logen… (1/2) pic.twitter.com/yCCEZWU5ER — Jeroen (@JHI_Heuts) February 22, 2020

De wetsovertredende taxichauffeurs en hun centrale’s kunnen gepeperde boetes verwachten die oplopen van 360 euro tot ruim 4000 euro. Daarnaast heeft de politie twee taxi’s in beslag genomen.

In 2013 toonde omroep PowNed al aan dat toeristen en ‘drogensuchtigen’ het beste een taxi kunnen nemen wanneer ze snel en gemakkelijk een grammetje cocaïne willen scoren. Nu blijkt dus dat bepaalde taxichauffeurs zelf ook niet vies zijn van een lijntje onder werktijd, nota bene op de openbare weg. Levensgevaarlijk!