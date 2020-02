De ‘inclusieve safe space’ van Sylvana Simons: raadslid Sonny Spek geweigerd op aftrap landelijke campagne van BIJ1

Ex-FvD’er en raadslid namens de lokale Katwijkse partij DURF Sonny Spek twitterde dat hij werd geweigerd bij de ingang van het evenement van BIJ1. De partij van Sylvana Simons trapt namelijk vandaag de landelijke campagne af met dit evenement, onder de hashtag #kombij1, maar het is wel een ‘safe space’, dus andersdenkenden komen er niet in!

BIJ1 lanceerde vandaag de landelijke campagne om de Tweede Kamer in te komen bij de volgende verkiezingen. Op een platform van ‘radicale gelijkwaardigheid’, diversiteit, tolerantie en inclusiviteit, zullen ze een poging gaan wagen om die waarden landelijk uit te kunnen dragen. Maar tot het zover is…

Sonny Spek trok vandaag zijn stoute schoenen aan en nam de proef op de som. Even kijken hoe inclusief en tolerant de partij van Sylvana Simons écht is. Nou, dat viel tegen. Als we Spek mogen geloven werd hij aan de deur geweigerd, puur ‘vanwege zijn eerdere tweets over #kombij1′. En waren die dan beledigend, grof, extreem, eng of iets anders wat onwenselijk is? Nee.

Spek zegt in tweets zich netjes vooraf te hebben aangemeld. Zijn aanmelding zou zijn goedgekeurd middels een mailtje, waar ook de locatie voor het evenement in zou staan vermeld. Maar eenmaal aangekomen zag hij bij de ingang dat er een lijst met namen was. Bij zijn naam stond een uitroepteken en toen het moment daar was, werd hij geweigerd. Waarom? Omdat hij de dag ervoor over zijn aanmelding had getweet en afsloot met ‘Zie er nu al tegen op.’ En verder? Niks. Dat was al beledigend genoeg!

Zo laten ze bij die partij maar weer eens zien wat ze bedoelen met inclusiviteit, tolerantie en ‘gelijkwaardigheid’. En het domme is dat ze dit makkelijk hadden kunnen voorkomen, door Spek toe te laten. Als hij vervelend ging doen, zou die daar alleen maar zichzelf mee hebben. Maar nee, lekker ‘inclusief’ doen.