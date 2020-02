De speech van het jaar: Thierry Baudet SLOOPT CETA

Voor alle mensen die, om wat voor reden dan ook, gisteren de toespraak van Thierry Baudet in de Tweede Kamer over het wanstaltige CETA-verdrag niet konden zien, hier de YouTube-video ervan. Kijk en geniet. Zelden was een Nederlandse politicus zó goed geïnformeerd en sloopte hij een handelsverdrag op zo’n deskundige wijze.

De voorman van Forum voor Democratie deed er anderhalf uur over, maar dan heb je ook wat. Hij liet werkelijk geen spaan heel van CETA. Zoals hij duidelijk uitlegde is dit geen “gewoon handelsverdrag, maar de volgende stap in de uitholling van onze democratie. CETA-rechters gaan “onze beleidsvrijheid inperken” wat desastreus is voor het MKB, de landbouw en onze nationale soevereiniteit.

Kijken!

En voor het partijkartel roept dat Baudet een zwartkijker is: dat zeiden jullie ook toen hij het Klimaatakkoord bekritiseerde. Maar ook op dat punt kreeg hij (verlaat, maar toch) gelijk.

