Betrapt! VVD wil dat bedrijven werknemers gaan testen op drank en drugs

Als het aan de VVD ligt gaan bedrijven hun werknemers testen op het gebruik van drank en drugs. Tweede Kamerlid Bart Smals hoopt dat alle werkgevers binnenkort de mogelijkheid krijgen om hun personeel een verplichte drank- en drugstest af te laten leggen.

Kamerlid Smals ontvouwt zijn verregaande plannen naar aanleiding van het voorstel van staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken). Van Ark kwam eerder met het idee om bedrijven in de chemische sector de mogelijkheid te bieden om hun personeel te onderwerpen aan een drank- en drugstest. Tegenover De Telegraaf laat Smals weten dat hij die plannen nog niet ver genoeg vindt gaan.

Ondanks de strakke plannen van Smals, laat hij ‘de Krant van Wakker Nederland’ optekenen dat hij zelf een goedgevulde drankenkast heeft staan. “Dan drink ik maar niks. Daar baal ik wel van, want het koelkastje zit vol met bier”, aldus Smals.

De blaastest mag van Smals ook best bij de VVD worden ingevoerd, maar het Kamerlid houdt tegenover De Telegraaf-verslaggevers wél graag een slag om de arm:

“Maar ook hier geldt proportionaliteit. Want eerlijk gezegd: als hier om 12 uur ’s nachts nog gestemd moet worden en je moet drie keer je hand omhoogsteken, wat niet eens relevant is omdat er niet hoofdelijk gestemd wordt: hoe proportioneel is het als je dan moet blazen? Dat moet je niet willen. En we zitten hier misschien deze donderdag tot 12 uur ’s avonds nog om te stemmen. Nu gaan jullie natuurlijk checken of ik niet gedronken heb dan. Dan drink ik niks, of één.”