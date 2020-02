Democraten vechten elkaar de tent uit: Biden kleineert rivaal Buttigieg in commercial

Het loopt niet helemaal lekker bij de Amerikaanse democraten. Het campagneteam van de voormalige Amerikaanse vicepresident Joe Biden maakt in een nieuwe commercial gehakt van presidentskandidaat Pete Buttigieg. In de bewuste spot wordt Biden opgehemeld als wereldverbeteraar en wordt Buttigieg weggezet als een provinciaal.

De Amerikaanse president Donald Trump zal er waarschijnlijk niet wakker van liggen, maar binnen de democratische partij is de strijdt om het Witte Huis nu echt begonnen. Pete Buttigieg, de verrassende winnaar van de voorverkiezingen in Ohio, moet het daarbij ontgelden. De uitgesproken christelijke homoseksuele politicus is volgens het campagneteam van Biden nog niet klaar voor het Amerikaanse presidentschap.

In de bewuste campagnevideo laten de democraten zien wat Biden allemaal wel niet heeft betekend voor ObamaCare. Buttigieg daarentegen zou tot nu toe nog niet verder zijn gekomen dan het aanbrengen van decoratieve verlichting onder de bruggen van zijn ‘stadje’ South Bend in de Amerikaanse staat Indiana.

Terwijl Joe Biden zich internationaal inzette voor de nucleaire deal met Iran, was Buttigieg volgens Biden slechts bezig met een versoepelingsbeleid van regels voor scanners van gechipte huisdieren. Ook wordt Biden in de video geprezen om zijn inzet voor de Amerikaanse auto-industrie.

Ondertussen lacht president Donald Trump zich kapot. Hij hoeft nauwelijks campagne te voeren om zijn tweede termijn als president veilig te stellen. Zelfs Photoshop kan niks inbrengen tegenover de machtige status van de huidige president.