Doei! ‘Mansplaining’-schreeuwer Mei Li Vos weg bij vakbond na kritiek van partijgenoten!

Kennen we haar allemaal nog? Mei Li Vos, onbelangrijk en inhoudsloos maar toch fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer. Naast deze mooie functie was ze ook nog eens een hoge pipo bij een vakbond, en terecht stelde haar partijgenoten dat dit niet kan. Zo’n dubbelrol zorgt alleen maar voor conflicten, en dus neemt ze maar afstand van de vakbond.

Het is opmerkelijk dat ze al die tijd nog de dubbele rol mocht behouden, maar nu met de verkiezingen in zicht dacht de PvdA hier even schoon schip mee te maken. Vos was een van de oprichters van AVV, Alternatief voor Vakbond, waar ze de laatste tijd zelfs vicevoorzitter van was.

Al jaren is er veel kritiek op de vele nevenfuncties die Senatoren hebben, en de PvdA kan er ook wat van. Zelf zegt Vos dat ze stop zodat ze zich weer volledig kan focussen op de politiek.

Mooi! Nu kan ze eindelijk weer eens wat werk verrichten als volksvertegenwoordiger, zolang ze maar niet weer met intersectionele termen gaat strooien zoals afgelopen jaar. Want daar wordt niemand blij van, zelfs haar eigen achterban snapt er dan niks meer van.

Gelukkig bezorgde het wel dit gouden moment, een zieligheidsverhaal zoals alleen goedmensen dat kunnen vertellen!