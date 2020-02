Duitse politici -behalve AfD- eensgezind: ‘Opmars rechts-populisme moet halt worden toegeroepen!’

Na de bloederige aanslag door een (vermoedelijk) rechts-extremist in het Duitse Hanau, zijn de politici in Duitsland eensgezind: ‘Rechtse taal moet stoppen en de opmars van het rechts-populisme moet worden beteugeld!’

Terwijl we in principe nog niet eens weten of de aanslag in Duitsland daadwerkelijk is gepleegd door een rechts-extremist of een psychotische gek, pleiten bijna alle Duitse politici er nu voor om harde maatregelen te nemen tegen de groeiende rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD).

Volgens de gevestigde politieke orde in Duitsland is de AfD de bron van het kwaad. De partij zou zich volgens hen legitimeren met dezelfde denkbeelden als de schutter Tobias R. in Hanau.

Volgens Horst Seehofer de Duitse bondsminister voor Binnenlandse Zaken, is het knip en klaar dat het om een racistisch gemotiveerde terreuraanslag ging. “Het rechts-extremisme trekt als een bloedspoor door ons land”, aldus Seehofer.