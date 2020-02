‘Een warm bad na de demonisering’ — Baudet over ENORME populariteit FVD-events

Woensdagavond maakte Forum voor Democratie bekend dat er drie (nieuwe) evenementen gehouden zullen worden: in Eindhoven, in Leeuwarden en een speciale ledendag in de Tweede Kamer. In slechts een half uur tijd kreeg de partij maar liefst 500 reserveringen. Intussen staat de teller op zo’n 1.000 aanmeldingen van geïnteresseerden. Het zijn cijfers waar de andere partijen alleen maar van kunnen dromen. En ja, dat komt ongetwijfeld deels door de demonisering van Baudet door de linkse pers. FVD-leden en -kiezers hebben de buik vol van alle verdachtmakingen en stemmen met de voeten. Verdachtmakingen, overigens, waarvan Baudet DDS vertelt dat ze hem “in alle facetten” van zijn bestaan raken.

“De kaarten voor de ledendag van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer zijn NU verkrijgbaar!” aldus FVD op Twitter woensdagavond. “Wij nodigen u van harte uit om op zaterdag 28 maart een kijkje in de keuken te nemen. Het aantal kaarten is beperkt, dus wees er snel bij en kom ook langs.” Ook zijn er, aldus FVD, binnenkort nieuwe events in Eindhoven (9 maart) en Leeuwarden (6 april). Tijdens die events gaan zowel Thierry Baudet als Theo Hiddema in gesprek met leden over de toekomstplannen van FVD (voor de partij én het land).

Kort na de aankondiging vlogen de aanmeldingen binnen. De Dagelijkse Standaard kreeg door dat er een half uur na de aankondiging al 500 reserveringen gedaan waren door FVD-leden. Vanochtend stond de teller al op “een kleine duizend.”

Dat zijn voor Nederlandse begrippen enorme cijfers. Iedere andere partij kan daar alleen maar van dromen. Je ziet zoiets wel bij pop-culturele evenementen, maar niet in de politiek. Dat is te saai voor mensen… Behalve dus als het om Baudet en Hiddema gaat.

Het moge duidelijk zijn dat dit reden was voor ondergetekende om Baudet enkele vragen te stellen over deze events. Want hoe kan het dat ze alleen maar toenemen in populariteit?

DDS: Welke rol spelen deze evenementen in de grotere strategie van FVD?

Baudet: “Op onze events, die steeds meer mensen trekken en steeds groter worden, worden de banden tussen de partij, onze politici en de leden aangehaald. Iedereen vindt het geweldig om onder gelijkgestemden te zijn. Onze events voelen als een warm bad. Mensen zien zichzelf als onderdeel van onze groeiende beweging en de beste manier om dat te ervaren is op een van onze vele live-events.”

DDS: Hoe ervaren jullie deze evenementen zelf?

Baudet: “Events zijn de momenten waarop wij als partij weer opladen. We krijgen echt energie van onze events. Als we dat niet zouden voelen, elke keer weer, zouden we nooit de inspanningen kunnen volhouden die nodig zijn om politiek een rol van betekenis te spelen. Ons Hoofd Events, Wim de Groot, en alle vrijwilligers die hem vaak van ‘s ochtends vroeg tot diep in de nacht helpen, verdienen een grote pluim.”

DDS: Wat is het effect van de vele aanvallen op jou persoonlijk op de populariteit van deze evenementen?

Baudet: “Het is voor mij persoonlijk heel erg vervelend. Al deze aanvallen, verdachtmakingen en demonisering raken mij in alle facetten van mijn bestaan. Dit heeft grote invloed op mijn gewone leven als mens. Onze leden laten door de enorme opkomst op de events zien dat ze achter FVD staan en zich niet laten bedriegen en manipuleren door alle aantijgingen. Hun steun is heel belangrijk om dagelijks door te gaan.”

DDS: Hoe gaat het er eigenlijk aan toe bij zo’n evenement?

Baudet: “Onze events worden minutieus voorbereid. Van inschrijving, sprekers, locatie, maar ook de beveiliging die steeds strenger moet worden door alle aanvallen op FVD en mij, alles moet geregeld. Daar hebben we draaiboeken en inmiddels ook een uitgebreid netwerk van vrijwilligers, locatiemanagers en cateraars voor. Onze leden ontbreekt het aan niets, die hoeven alleen maar te genieten van de show!”

Ook een van de events van Forum voor Democratie bezoeken?

9 maart – Forum voor Democratie in Eindhoven

13 & 20 maart – Events in alle provincies wegens 1 jaar FVD in de Provinciale Staten

20 maart – Debat- en discussiemiddag over vereenvoudigd belastingstelsel in Leiden

6 april – Forum voor Democratie in Leeuwarden

17 april – F1 en FVD in Zandvoort

18 mei – Forum voor Democratie in Venlo

5 juni – Hoe veilig is Noord-Holland?

7 september – Forum voor Democratie in Arnhem

