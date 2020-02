Erik Mouthaan woedend dat Trump alleen maar wint… en dus komt hij met deze hatelijke tweet

Erik Mouthaan van RTL 4 is de grootste Trumphater in de Nederlandse media. En dat wil wat zeggen, want ze haten die man allemaal. Geen wonder natuurlijk, aangezien hij niet politiekcorrect is en zowaar de belangen van zijn land probeert te behartigen.

Het was een ongelooflijk goede week voor president Trump. De Senaat sprak hem vrij, wat betekent dat hij zijn eerste termijn gewoon mag afmaken. Daarnaast blijkt uit peilingen dat hij populairder is dan ooit — voor een groot deel, ironisch genoeg, juist door de achterlijke impeachment-hoax. Trump bereikt doel na doel. Nieuwe handelsakkoorden, de economie doet het ongelooflijk, meer vrouwen, Hispanics en Afro-Amerikanen dan ooit te voren hebben een baan… all he does is win, win, win, no matter what.

Natuurlijk is dat tegen het zere been van Erik Mouthaan, de fopjournalist die namens RTL Nieuws correspondent is in Amerika. En wat doet hij dus? Dit:

Wat is het toch een zielig mannetje. En het ergste is dat hij best weet dat wij van rechts hierover gaan vallen — en hij weet ook dat onze kritiek hartstikke terecht is. Want ja, hij is zogenaamd een ‘journalist.’ Die zou ver verheven moeten zijn boven dit soort laaghartige aanvallen op de leider van het machtigste land op aarde.

Maar nee, Mouthaans haat voor Trump is zo groot, zo overweldigend, dat hij zich niet in kán houden. Hij moet iedere dag laten zien dat hij geen greintje respect heeft voor deze man. Hij kan niet eens meer doen alsof hij neutraal probeert te zijn.

Eigenlijk is het gewoon zielig.

