Extreem-links roddelblaadje NRC Handelsblad verspreidt onafzienbaar linkse bagger!

Auteur Frits Bosch is niet te spreken over het NRC Handelsblad. Of over VNO-NCW. Of zelfs maar over Ingrid Thijssen, actief lid van D66. En wat al die onderwerpen verbindt? Een ontzettende mannenhaat. Frits legt vandaag uit hoe dat zit.

Ingrid Thijssen is de nieuwe voorzitter van VNO-NCW. Hossana! Zoals de naam ‘Ingrid’ al zegt is zij van het vrouwelijk geslacht. Het moest per se een vrouwtje worden en dat heeft tien maanden geduurd totdat mevrouw Thijssen gevonden is. Haar voorganger Hans de Boer vertelde een verslaggever dat het hoe dan ook een vrouw moest worden. De verslaggever vroeg toen: “is het niet beter dat naar de beste kandidaat gezocht wordt?”, waarop De Boer antwoordde: “dan bent u seksistisch!”. Dit is een bekend recept voor de bekende omkeertruc. Als je zelf seksistisch bent, dan moet je het gewoon omkeren en beweren dat de ander seksistisch is. Werkt altijd.

Het extreem linkse roddelblaadje NRC Handelsblad komt met een paginagroot artikel over mevrouw Thijssen onder de titel “Zij kan het old boys network doorbreken”, met als subtitel “Ingrid Thijssen schrijft geschiedenis als eerste vrouwelijke voorzitter van VNO-NCW, een organisatie die diversiteit niet heeft uitgevonden” (26.2.20). Dat laatste klopt wel. Ik heb zelf ruim drie jaar bij VNO-NCW gewerkt en het zijn inderdaad bijna allemaal mannen, een hengstenbal van jewelste. Die kunnen dus hun borst nat maken met Ingrid aan het hoofd. Ga maar in dekking! Maar NRC Handelsblad kan er zelf ook wat van. Denk eens aan de onafzienbare linkse bagger die daar verspreid wordt door de heren Bas Heijne (ik meen dat voortreffelijk schrijfser Marita Mathijsen niet zo enthousiast is over hem, ik trouwens ook niet), Tom Jan Meeus (heeft veel tekst te danken aan Thierry Baudet), Tommy Wieringa (wat een malloot is dit!), Sjoerd de Jong, Folkert Jensma, Leo Lucassen (gespecialisserd in racisme en xenofobie), Lotfi el Hamidi en de fossielen Maarten Schinkel en Menno Tamminga. Dan denk je “Ingrid, ga dat old boys network doorbreken en snel een beetje!” .

Zet daar dan kloeke vrouwen neer met als hoofdredacteur de briljante Elif Isitman, met in de redactie Marita Mathijsen, Elske Doets, Lale, Katja Schuurman, Lonneke van de Weijer, Fidan Ekiz, Griet Vandermassen, Giovanca Desire Ostiana, Esther van Fenema, Armita Taheri, Suzan Steeman, Keklik Yücel, Yesim Candan, Meryem Cimen, Talitha Muusse, Rianne Letschert (gast column van deze toekomstig minister), Salima el Musalima, Angela Crott (gespecialiseerd in jongensgedrag, geweldig), Marieke Koek, Merel van Vroonhoven , Shirin Musa, Marike Stellinga (supereconoom), Marielle Tweebeeke (intelligent en innemend) en Eva Vlaardingerbroek (stevige vrouw die ik een grote toekomst voorspel). Heerlijk!

Nu even terug naar Ingrid Thijssen. Ze is actief lid van D66. What’s in a name ‘Ingrid’. Dat doet denken aan die andere Ingrid, the one and only Ingrid van Engelshoven. Wat een kanjer van een minister is dat zeg! We hebben uit haar mond mogen optekenen “Weg met die flauwe smoesjes, we gaan nu afrekenen met mannen!” Je ziet die twee Ingrids al zitten op een D66 bijeenkomst. Zegt de ene Ingrid tegen de andere Ingrid: “ga jij het old boys network afbreken, dan ga ik met die mannen afrekenen! Jottum! ” Mannenhaat is ‘all over the place’….

Annemarie Jorritsma (bekend van het ‘interview’ met Rutger) meldt in het NRC artikel “Thijssen is hartstikke goed. Zeer intelligent, scherp en verbindend”. Mooi! Legt dit dan naast de uitspraak van Thijssen naar aanleiding van de slimme NRC verslaggever Mark Duursma “wat is nou het verschil tussen mannen en vrouwen” (hoe kom je op zo’n snuggere vraag, Mark? FB): “mannen verkondigen meningen, vrouwen stellen vragen. Met vragen stellen breng je een discussie verder”. Interessant en tevens correct. Wat een bullshit antwoord is dit van de bestuursvoorzitter van de Nederlandse werkgeversvereniging! Als we dan ook vernemen dat ze het old boys network komt opruimen, dan komt “Thijssen is hartstikke goed. Zeer intelligent, scherp en verbindend” in een wel heel bijzonder licht te staan, vooral ‘verbindend’!

Waar is ze eigenlijk voor ingehuurd: om het vermeend Old Boys Netwerk te slechten of om de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven zo goed mogelijk te vertegenwoordigen? We willen graag weten hoe ze het bedrijfsleven vooruit gaat helpen, maar daar zegt ze niets over. Dat weet ze wellicht (nog?) niet, want ze heeft nog nooit in het bedrijfsleven gewerkt, enkel gewerkt bij bedrijven met een publieke taak. Ze heeft nog nooit de ‘killing competition’ aan den lijve ondervonden, de tucht van de markt aan de kaken gevoeld.

Als ik verlaggever Mark Duuursma mag parafraseren dan meldt ze in eerdere interviews het afbreken van mannenbolwerken als een mooie doelstelling te zien. ‘Mannenbolwerk’, met ‘Glazen Plafond’ en zijn geliefde metaforen bij radicale feministen. Tijdens de studie voor mijn boek ‘Feminisme op de werkvloer’ heb ik mogen constateren dat dit voor mannen buitengewoon denigrerende gemeenplaatsen zijn, terwijl vrouwen werkelijk alles aan mannen te danken hebben dat ze zo’n enorme opgang maken in een veelheid maatschappelijke sectoren. Er zijn nu zoveel branches waar vrouwen sterk in overtal zijn. Ook internationaal zijn het steeds meer vrouwen die aan de top staan van instellingen. En dit alles zonder vrouwenquotum. Geen wonder dat vrouwen in derde wereldlanden die door macho’s heftig onderdrukt worden radicaal feministen als verwende en ondankbare krengen beschouwen. Vele van die onderdrukte vrouwen dromen slechts van één ding: “mag ik alsjeblieft naar dat sublieme westen emigreren!”

Als ik zwaar getafeld heb moet ik soms denken aan bijvoorbeeld Ursula von der Leyen. Ze is de eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie. Ze is lid van de Europese Volkspartij, EVP. Ze start haar aantreden met het voornemen het vrouwenquotum sterk op te hogen. Zij is geen marxiste, zoals Jean-Claude Juncker, maar ze zei niet “ik ga de personele kwaliteit van de Europese Commissie verbeteren”. Het gaat Von der Leyen ook niet om meer diversiteit met allochtonen. Het gaat haar om meer macht voor vrouwen. Aannemelijk is dat ze meent dat de huidige maatschappij uitwijst dat het voor mannen makkelijker is om hoge posities in te nemen, zonder daarvoor beter gekwalificeerd te zijn. Het is onzin als we de historie in ogenschouw nemen, maar daarover een andere keer.

Mannen zijn niet ‘gepredestineerd’ tot het baren van kinderen zoals vrouwen. Dit is relevant voor de positie van de vrouw, los van haar kwaliteiten. Moet er een inhaalslag door vrouwen gepleegd worden? Nee. Sinds de tweede feministische golf is een aanzienlijke verbetering opgetreden en is het crescendo gegaan. De opmars is mogelijk gemaakt door technologische ontwikkelingen en vooral de anticonceptiepil, ontworpen en gedistribueerd door mannen. De uitvinding van de pil wordt toegeschreven aan de Amerikaanse man Gregory Pincus, die zijn ontdekking in 1960 deed. De Nederlandse mannelijke chemicus Max de Winter (1920-2012) wordt gezien als de belangrijkste man achter één van de eerste wereldwijd succesvolle anticonceptiepillen. De Belgische mannelijke gynaecoloog Ferdinand Peeters wordt beschouwd als de toepasser van de eerste, veilige, wereldwijd gebruikte anticonceptiepil vanaf 1964. Hulde aan deze mannen, die daarmee vrouwen een enorme dienst bewezen hebben.

Ursula von der Leyen is zonder quotum gekozen. Daar is niets mis mee. Maar we leven niet langer in een situatie van evidente ongelijkheid waaruit die voortrekkerij van mannen zou billijken. We hopen dat ze haar focus nu legt op zaken, niet op ideologie. En dat hopen we voor Ingrid Thijssen ook. Ze gaat het Old Boys network afbreken. “Mannen, zandzakken voor de deur!!!!”

Frits Bosch, auteur van ‘Feminisme op de werkvloer’ en “Schaft ook Nederland zich af?”. U treft op Bol.com een Inhoudsopgave en Proloog aan.