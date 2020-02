Fleur Agema boos over schrappen zorgdebat, waarschuwt voor ‘zorginfarct van hier tot Tokyo!’

PVV-kamerlid Fleur Agema is niet blij met het CDA en minister Hugo de Jonge. Een debat over een dreigend zorginfarct is plotseling door het CDA van de plenaire agenda geschrapt. Liever spreekt de Tweede Kamer later vandaag over andere onderwerpen, zoals het verder uitbreiden van het rookverbod.

Fleur Agema reageert verontwaardigd op het besluit van het CDA om een debat over de zorgwekkende situatie over ouderenhuisvesting en ziekenhuiszorg te schrappen. Volgens de PVV’er ontstaat er op alle terreinen van de ouderenhuisvesting een ‘zorginfarct van hier tot Tokyo’.

Op alle terreinen van de ouderenhuisvesting ontstaat een zorginfarct van hier tot Tokyo. En het #CDA? Die heeft het debat daarover dat we vanmorgen met @hugodejonge zouden hebben van de agenda laten schrappen. #fail https://t.co/xG6uBlS4VV — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) February 20, 2020

Agema wijst op een artikel in dagblad Tubantia waarin bestuursvoorzitter Sophia de Rooij van het Medisch Spectrum Twente de noodklok luidt dat de medische zorg in Twente ernstig in gevaar is. Meer dan dertig ziekenhuisbedden in het Medisch Spectrum Twente worden dagelijks bezet gehouden door patiënten die eigenlijk allang ontslagen hadden moeten worden. Volgens het ziekenhuis dreigt er daardoor een zorginfarct in Twente.

Agema was graag met minister Hugo de Jonge van volksgezondheid in debat gegaan over de alarmerende toestanden in de ouderen- en ziekenhuiszorg. Er zal nu een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden om het debat op een andere datum alsnog doorgang te laten vinden.