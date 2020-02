FNV dreigt carnaval te verpesten! ‘Geen akkoord? Dan geen druppel alcohol!’

FNV probeert een nieuwe manier van onderhandelen uit. Niet langer gaan ze de straat op, ze proberen nu een bedrijf voor het blok te zetten. Of Heineken werkt mee of de Brabanders en Limburgers kunnen fluiten naar hun alcohol tijdens carnaval. We weten nog niet zeker of deze tactiek zo geliefd is onder het volk…

Als Heineken vandaag niet akkoord gaat met een nieuw cao dan dreigt FNV dat werknemers hun werk gaan stil leggen. Zo zal FNV proberen Heineken te boycotten zodat ze geen alcohol kwijt kunnen tijdens carnaval. Op papier klinkt dit plan interessant, maar de vraag is of ook Carnaval-feestvierders hiermee akkoord zullen gaan.

Spontane actie van medewerkers @Heineken_NL in Den Bosch. Ze willen dat hun werkgever voor vandaag 14u in gaat op hun cao-eisen. https://t.co/tRmmU77cSj pic.twitter.com/vZ5xNF12pW — FNV (@FNV) February 3, 2020

Bij FNV verwachten ze dat eventuele massale werkonderbrekingen grote impact zal hebben voor de distributie van Heineken rondom carnaval. FNV eist een loonsverhoging van 4%, als Heineken hier niet mee akkoord gaat voor 14.00 uur dan zou het zomaar kunnen dat er geen Heineken wordt geschonken tijdens carnaval. Voor Heineken-fans een mogelijk rampscenario, andere bierliefhebbers drinken liever beter bier.

We zijn benieuwd of deze tactiek zal werken van het FNV. Als Heineken zo dadelijk niet akkoord is gegaan met de eisen, dan gaat het FNV direct nog hoger eisen. Zo krijgen we een boeiend schouwspel te zien tussen de vakbond en werkgever.

Ondertussen zijn de steunbetuigingen voor Heineken onvindbaar…

Niemand in Brabant en Limburg drinkt Heineken. — Sol Invictus (@SolInvi24826258) February 3, 2020