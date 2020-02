Gestoorde Marcia Luyten vergelijkt klimaatverandering met… DE HOLOCAUST

Eigenlijk wordt het niet triester dan dit: een voormalige top-presentatrice (wat het mediakartel betreft natuurlijk, ik heb haar altijd vreselijk gevonden) roeptoetert in één van de grootste kranten van ons land (mediakartel) dat de dreiging die uitgaat van klimaatverandering te vergelijken is met de holocaust. Mijn God. Kan iemand deze mensen interneren in een psychiatrische inrichting?

Luyten begint haar column door Mark Rutte te citeren. Die bood in naam van de staat slachtoffers van de holocaust en hun nabestaanden onlangs excuses aan in naam van de staat. “We zijn tekortgeschoten. De Staat is hoeder van de zwaardmacht en heeft de taak te voorkomen dat de overheid een zwaard wordt tegen de bevolking in plaats van een zwaard ter bescherming van de bevolking,” aldus Rutte terecht.

Mevrouw de linkse activist is het daar ook mee eens, maar scheurt vervolgens vliegend uit de bocht. “Vandaag staan we opnieuw voor de uitdaging het juiste te doen. Wat we zeker weten: onze maatregelen zijn onvoldoende om de klimaatcrisis te beheersen. Als we uitgaan van de meest optimistische scenario’s koersen we af op 3 graden opwarming in 2100, en dat is ‘rampzalig’, ” aldus mevrouw de milieurfreak.

En nee, ze was nog niet klaar met de onzalige én onzinnige vergelijking:

Over de Oorlog zei u: ‘Ik weet niet of ik het goed had gedaan. Wij worden gelukkig niet voor die situatie geplaatst.’ We bevinden ons nu in een situatie die weliswaar totaal anders is, maar waarin eveneens moeilijke, moedige keuzes moeten worden gemaakt. Sterker, we zijn opnieuw op een punt dat de overheid willens en weten nalaat in te grijpen.

We weten al langer dat Luyten een hekel heeft aan alles dat maar een beetje rechts is en dat ze zo links als de pest is, maar mevrouw is nu duidelijk helemaal doorgedraaid. Een heel pakket Prozac helpt hier niet tegen.

Deze vrouw moet opgenomen worden in een inrichting. Misschien dat ze haar daar kunnen helpen met een combinatie van medicijnen, praten met een psycholoog en, natuurlijk, creatieve therapie waarbij ze mooie vlinders kan maken van allerlei verschillende kleuren papier.

