Gewoon alle tijd voor! OM start onderzoek naar discriminerend coronalied

‘Voorkomen is beter dan Chinezen‘, klonk het op Radio 10. Direct daarna regende het klachten bij Meldpunt Discriminatie en werd ook de politie aan het werk gezet om tientallen aangiftes te verwerken. Het Openbaar Ministerie laat alle met messen zwaaiende tieners, drugslabs en ‘verwarde mannen’ even voor wat het is, en gaat nu achter de échte criminaliteit aan: een paar gekwetste burgers.

Dj Lex Gaarhuis maakte excuses om het feit dat mensen zich gekwetst voelen door het lied. Mensen kwetsen en discrimineren was natuurlijk ‘nooit de bedoeling’ en ze vragen zich bij Radio 10 waarschijnlijk nog steeds af hoe ze dit nou toch niet hadden kunnen zien aankomen. Menen ze natuurlijk niks van, want ze wisten heel goed dat niet iedereen dit zou gaan waarderen, maar ophef scoort!

Nu gaat het OM echter de tekst van het lied ‘op strafbaarheid beoordelen’, puur omdat mensen zich gekwetst voelen! Want laten we nou niet doen alsof wokrestaurants en afhaal-Chinezen door dit lied binnenkort de deuren kunnen gaan sluiten. En Aziaten zullen door dit lied ook echt niet met meer geweld op straat worden geconfronteerd. En gekwetst zijn omdat men de spot drijft met de slachtoffers van het coronavirus is ook geen argument als je in Nederland woont.

Mijn god zeg, het is een carnavalsnummer. Dan luister je er toch niet naar? Ik weet niet wat triester is: de lange tenen van Nederland, of het feit dat er serieus aandacht aan wordt besteed door de politie en het OM?