Gewoon Almere volbouwen! CDA en D66 komen met plan voor woningnood

Coalitiepartijen CDA en D66 komen met een lumineus idee om de woningnood in Nederland aan te pakken: 25.000 woningen bijbouwen in Almere. Een bruggetje en een tunneltje erbij voor verbinding met Amsterdam en klaar is Kees!

Het hele plan valt hier te lezen. Almere Pampus moet maar worden volgebouwd om de druk op Amsterdam te verlichten. Wat vrijwel direct opvalt is het feit dat Almere Pampus, dat in handen van het Rijk is, een ‘natuurnetwerkgebied’ is dat voornamelijk bestaat uit ‘water, landbouwgronden en bos’. D66 en het CDA willen een aanzienlijk deel van de huidige landbouwgrond gebruiken voor die 25.000 woningen. Die agrarische gronden zijn volgens hun namelijk al voor woningbouw bestemd.

Er wordt echter met geen woord gesproken over stikstof! Schijnbaar ligt zo’n beetje het hele land plat door PFAS-regels en het stikstofbeleid, maar nergens in dat plan staat ook maar iets over hoe dat relevant is. Almere Pampus ligt namelijk in/tegen een Natura2000-gebied (aan). Maar waarom zou je het daar over hebben als je ook gewoon lekker kunt blijven dromen over het huisvesten van 60.000 mensen in flats naast een natuurgebied? En dan gaan ze nog uit van 2,1 persoon per huishouden…

Voor wie snel in een zielloze, uit de grond gestampte, klote wijk wil wonen: hou het CDA en D66 in de gaten! Ze spuiten je er zo een paar eilandjes bij om de biodiversiteit in het ‘natuur’-gebied te vergroten. Gewoon, als extraatje, omdat je zo van natuur houdt.