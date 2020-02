HAHA! Kick Out Zwarte Piet demonstreert toch maar niet in het Friese Grou

Hilarisch, de mafketels van Kick Out Zwarte Piet hebben besloten om toch maar niet te demonstreren bij de intocht van het Friese broertje van Zwarte Piet. De radicaal-linkse Nederlandse cultuurhaters wilden het feestje namelijk verpesten, maar de rechter stak daar een stokje voor.

Gisteren werd bekend dat de actiegroep weliswaar in Grou mag demonstreren, maar dan wel in een weiland aan de andere kant van het dorp. Met andere woorden, ze mogen ergens staan waar niemand last van ze heeft.

Hilarisch, natuurlijk, maar wat dit verhaal zo mogelijk nóg grappiger maakt is de belachelijke reactie van de neuspeuteraars. “De uitspraak van de rechter heeft ons recht op betoging morgen de das omgedaan,” aldus de knettergekke huilebalken. “Wij zijn niet naar de rechter gestapt omdat wij een betere plek wilden, maar omdat wij ons demonstratierecht wilden redden. Een recht dat ons mondjesmaat wordt toegekend, als het de overheid uitkomt.”

Ach man, houd toch op. Die mensen in Grou willen gebruik maken van hun recht een feestje te vieren, en dat willen jullie voorkomen. Als er gekozen moet worden tussen welke groep bescherming verdient is de conclusie snel getrokken.

Ongelooflijk genoeg demonstreerden de mafklappers vorig jaar in precies hetzelfde weiland. Daar gingen ze toen nog mee akkoord, maar nu is weiland opeens niet goed genoeg voor ze. “Wij vinden dat wij vorig jaar niét goed zichtbaar en hoorbaar waren. Wij waaiden zowat het weiland weer uit,” aldus de hilarische woordvoerder.

En dus zeggen ze de demonstratie maar helemaal af. Want in een weiland staan is écht niet goed genoeg voor deze Noord-Hollandse salon-racismeroepers.

Wat zijn het eigenlijk toch ook een stel losers, zeg. Je zou erom lachen als het niet zo… Nee, wacht, ik lach er wel degelijk keihard om.

Zielepieten.

