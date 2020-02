Harde kritiek van Merkel en Rutte op ‘groot vergissingsplan’ van EU-president Charles Michel

EU-president Charles Michel heeft zich niet geliefd gemaakt bij Angela Merkel en Mark Rutte. Tijdens de presentatie van Michels’ Europese meerjarenbegroting kreeg hij de wind van voren. Volgens Rutte moet er nog veel werk worden verzet, vanuit Berlijn spraken ze zelfs van ‘een stap terug’ en ‘grote vergissingen’.

Volgens Michel moet de Europese Unie de komende 7 jaar meer dan een miljard euro verdelen over de 27 lidstaten. Grote donateurs als Nederland en Duitsland zijn het daar niet mee eens en eisen dat de financiële bijdragen vanuit Europese landen eerlijk worden verdeeld. In een poging om deze landen te paaien probeerde Michel ze over de brug te krijgen door deze lidstaten uitzicht te geven op gedeeltelijk behoud van hun korting op betalingen aan de EU.

The Netherlands believes the EU needs to focus less on traditional areas like agriculture and more on the major challenges of our time, like climate change and migration. Member states’ positions are still far apart so there’s lots of work to be done.

— Mark Rutte (@MinPres) February 14, 2020