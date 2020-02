Het coronavirus EXPLODEERT: 14.800 besmettingen erbij in 24 uur

Waar iedereen bang voor was is echt aan het gebeuren: het coronavirus is geëxplodeerd. Waar ons eerst dapper verteld werd dat het niet veel erger zou worden dan SARS weten we nu dat dit de grootst mogelijke onzin is. Dit is een ware epidemie die in China zelf enorm veel schade aanricht… en die ook enorm veel slachtoffers kan maken in de rest van de wereld als daar niet keihard en razendsnel wordt ingegrepen.

Cindy Huijgen zit voor De Telegraaf in China. Toen het virus uitbrak ging ze naar Wuhan om de zaken daar in de gaten te houden. Binnen een dag of twee ging ze alweer terug naar Beijing omdat de stad totaal in quarantaine gezet werd. Eenmaal thuis mocht ze twee weken haar huis niet uit. Dat was natuurlijk niet gemakkelijk, maar in de tussentijd bleef ze haar lezers in de krant én op Twitter buitengewoon goed informeren over de stand van zaken.

Hoewel het er even de schijn van had dat het virus onder controle was — het aantal nieuwe besmettingen nam af — moeten ook de Chinese autoriteiten nu toegeven dat dit alles behalve juist is. Het nieuwe coronavirus loopt zelfs totaal uit de hand. In de laatste 24 uur alleen al zijn er maar liefst 14.800 ziektegevallen bijgekomen. De teller staat nu totaal op 52.586 besmettingen. 1.367 mensen zijn overleden, 5.910 mensen zijn genezen.

Er wordt steeds geroepen dat het sterftecijfer wel meevalt — iets van 2% a 3% — maar dat is natuurlijk je reinste flauwekul. Je moet niet kijken naar het aantal besmettingen (we weten nog helemaal niet hoe het afloopt met die mensen), maar naar de relatie tussen het aantal overleden patiënten aan de ene kant en het aantal genezingen aan de anderen kant. Als die cijfers een indicatie zijn zou het sterftecijfer uiteindelijk veel, veel hoger liggen dan 2%. Je hebt het dan mogelijk eerder over het tienvoudige…

Nou zal het wellicht niet zo hoog zijn, het uiteindelijke sterftecijfer, maar als het beperkt blijft tot 2% zou mij dat enigszins verrassen.

In de tussentijd is er ook het één en ander aan de hand in de Communistische Partij zelf. Partijvoorzitters worden vervangen,” mensen die een petitie “voor meer openheid tekenen n.a.v. overlijden arts Li Wenliang worden opgepakt.” Oh, en dan is er ook nog een voormalige topman van de Communistische partij en de China Development Bank die opgepakt is.”

En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle video’s en foto’s die we uit China zien komen van hele appartementencomplexen die in quarantaine gezet worden, individuen die uit huis getrokken worden door de autoriteiten om, wat, in ziekenhuizen te verdwijnen? Oh ja, en over enorme trucks die, al rondrijdend, één of ander ontsmettingsmiddel de lucht in spuwen.

Nee, vooralsnog gaat het alles behalve de goede kant op met de bestrijding van het coronavirus. We moeten ons niet minder, maar méér zorgen maken… en we moeten erop aandringen bij de overheid dat er razendsnel wordt ingegrepen bij verdachte gevallen in óns land.

