Het gaat helemaal mis! Italië op ‘lockdown’! ‘Vanaf nu heb je speciale toestemming nodig om je te verplaatsen!’

Waar vrijdag de teller nog op 16 besmettingen stond, zijn er inmiddels 130 mensen besmet met het coronavirus in Italië. De autoriteiten maken zich terecht zorgen en hebben daarom besloten om grote delen van Italië hermetisch af te sluiten. Voor inwoners en toeristen brengt dit natuurlijk veel onzekerheid met zich mee. Maar belangrijker: hoe zit het met de veiligheid van Europa?

De stress is toegeslagen bij de Italiaanse overheid, want het aantal besmettingen is explosief gestegen. Vandaar dat ze besluiten om voornamelijk de provincie Lombardije op een complete lockdown te zetten. Zonder toestemming en strikte controle kom je er niet meer in, en zeker niet meer uit!

“In zones die als hotspots worden gezien, moet speciale toestemming worden verleend voordat mensen mogen komen of gaan”,

Half Italië ligt op dit moment plat vanwege de massale uitbraak van het virus. Italiaanse voetbalwedstrijden zijn opgeschort, en het enorm imposante carnavalsfeest in Venetië is ook opgeschort.

De politie en het leger in Italië zijn nu bezig met de voorbereidingen om controleposten op te zetten. Dit is waarschijnlijk de enige manier om goed zicht te krijgen op het aantal besmettingen en dus het controleren van het coronavirus. Een verdere uitbraak naar Europa zal alleen maar massahysterie opleveren.