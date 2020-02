Hongarije neemt geen enkel risico: ‘Hongarije voert bewaking op bij de grenzen’

Met het nieuwe gewapende conflict – of mini-oorlog, het is maar hoe je het wilt noemen – tussen Turkije en Syrië ziet Hongarije de bui weer hangen. Ze nemen geen risico en besluiten om direct de grenzen te versterken en beter te controleren. In het verleden kreeg Hongarije al veel kritiek om het geplaatste hekwerk, zullen ze nu weer allerlei bagger over zich heen krijgen?

Na een goed telefoongesprek tussen Viktor Orbán en Recep Erdogan heeft de Hongaarse premier besloten om de zuidgrenzen extra te gaan bewaken. Hongarije vreest namelijk voor een herleving van de zogeheten Balkan-route, die mede mogelijk werd gemaakt door de Wir-schaffen-das-vrijbrief van Merkel.

“Hongarije moet de bescherming van zijn grenzen versterken en speciale aandacht besteden aan ontwikkelingen op de Balkan-migratieroute”

Ondertussen hebben Bulgarije en Griekenland al de grensbewaking opgeschroefd, waardoor er een nu een soort van niemandsland/tussenland is ontstaan. Wat dit voor toekomstige gevolgen met zich zal meebrengen weten we nog niet.

Erdogan wil de Europese deal uit 2016 niet meer nakomen mocht er een verslechtering ontstaan in het conflict met Syrië. De NAVO-landen zijn solidair met Turkije, maar wellicht is het handiger om naast solidariteit de Turken ook echt te steunen. Dit zal ook krachtig signaal afgeven aan Rusland, namelijk dat er niet te spotten valt met EU/NAVO.

Ondertussen neemt Hongarije alvast voorzorgsmaatregelen.