In memoriam: Legendarische komediedrol Bob Fosko (1955-2020)

De legendarische komediant, muzikant en politiek-criticus Bob Fosko is overleden. Fosko was al enige tijd ernstig ziek, hij had slokdarmkanker.

De frontman van de band De Raggende Manne scoorde hits met maatschappelijk-kritische songs als ‘Poep in je Hoofd’ en als een van de gezichten in de gabbertijd met ‘Hakkûhbar’. In `1996 scoorde Fosko met dat nummer een nummer 1 hit in Nederland.

‘De legendarische song ‘Poep in je Hoofd’ van de Raggende Manne met Bob Fosko als vocalist’

Politiek gezien was Fosko ook zeer actief. Zeer recent nog, in december 2019, ontving Fosko de Gouden Tomaat, de hoogste onderscheiding binnen de Socialistische Partij. Fosko steunde de SP al langer, maar wist pas echt furore te maken binnen de kliek van Marijnissen met zijn muzikale steun aan de partij. Dat laatste deed hij vaker dan een keer.