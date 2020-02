‘Inclusieve’ Amsterdamse klimaathippies willen openbare parken festivalvrij verklaren!

In festivalhoofdstad Amsterdam -althans dat was het ooit- is een petitie gestart om het aantal festiviteiten te beperken. De actiegroep ‘Mokum Reclaimed’ is een petitie gestart om de binnenstad van Amsterdam feestvrij te maken.

In 2018 werd er in de hoofdstad een festivalbeleid opgesteld. Daarbij moesten festivals het gemeentebestuur overtuigen dat ze zo min mogelijk overlast zouden veroorzaken. Volgens de activistische actiegroep Mokum Reclaimed is dit echter nog niet genoeg. De activisten zien liever dat Amsterdam helemaal festivalvrij word.

Via een volksinitiatief heeft Mokum Reclaimed inmiddels genoeg handtekeningen verzameld om hun dringende onderwerp op de gemeentelijke raadsagenda te krijgen.

Volgens AT5 wil Mokum Reclaimed dat de grote festivals ergens anders hun heil zoeken dan in de binnenstad: “Dan heb ik het over Mystic Garden, Milkshake en Digital, dat soort evenementen. Ik zeg niet dat ze er niet mogen zijn, maar wel dat ze hun eigen terrein ervoor moeten creeëren”, aldus Denise Eikelboom van Mokum Reclaimed.

Het is een feit dat het gehypte centrum van Amsterdam (ten onrechte) helemaal overloopt van de toeristen en dagjesmensen. Echter staat onze hoofdstad ook steeds meer bekend als het kapitaal van de betutteling en bureaucratie.