Jos Heymans: ‘Ledenaantal FVD zegt he-le-maal niets over aantal kiezers!’

Volgens politiek RTL-commentator Jos Heymans ontgaat het Thierry Baudet dat het aantal FVD-leden ‘he-le-maal niets voorstelt’. Volgens Heymans is de VVD daarvan het ultieme voorbeeld. Die partij staat met bijna 24.000 leden op de negende plaats, maar is al bijna een decennium de grootste partij van het land.

In zijn wekelijkse column haalt politiek commentator Heymans hard uit naar de euforische stemming binnen Forum voor Democratie over het behaalde ledenaantal. Het FVD mag zich sinds kort namelijk de grootste ledenpartij van Nederland noemen, maar volgens Heymans verpakt Thierry Baudet dat in ‘grote woorden die hij vaker niet dan wel kan waarmaken’.

Heymans verwijst in zijn betoog ook naar de PVV, de andere partij op rechts:

“De PVV heeft maar één lid (Geert Wilders), maar is met 20 zetels in de Tweede Kamer wél de tweede partij van Nederland. Nu kun je zeggen dat de PVV een uitzondering is omdat Wilders geen leden toelaat. Zou hij dat wel doen, dan had de PVV wellicht ook meer dan 40.000 leden; we zullen het nooit weten.”

Om zijn visie kracht bij te zetten haalt Heymans ook de andere politieke partijen erbij. Zo noemt hij de VVD “hét voorbeeld” van een partij met relatief weinig leden maar wel veel kiezers:

“De VVD is hét voorbeeld van een partij waar leden en kiezers ver uiteen liggen. In 1982, het laatste jaar van Hans Wiegel als politiek leider, ging de VVD door de historische grens van 100.000 leden. Maar toen de VVD in 2010 voor het eerst de grootste partij van het land werd, had die nog maar 36.000 leden; tienduizenden minder dan PvdA, CDA en SP. Die laatste drie hadden weer veel minder Kamerzetels.”

Heymans erkent wel dat leden belangrijk zijn voor een politieke partij, voornamelijk omdat ze contributie betalen. “Maar, de leden bepalen niet de politieke macht van een partij. Wie de meeste stemmen krijgt bepalen de kiezers”, aldus Heymans.

Thierry Baudet maakt volgens Heymans het ledenaantal politiek groter dan het in werkelijkheid is:

“De leider van Forum meent dat de ledengroei aantoont ‘dat de mensen verandering willen’, dat er een vernieuwingsbeweging op gang komt. Dat is nog maar de vraag. Er zijn 316.000 mensen lid van een politieke partij. Een getal dat verbleekt bij het aantal stemgerechtigde kiezers van bijna 13 miljoen. Die bepalen welke partij de grootste wordt en de leiding neemt bij de formatie. Niet de partijleden.”