Kijken! Annabel Nanninga pakt burgemeester Halsema hard aan vanwege weigering ‘patseraanpak’

In Rotterdam toont de patseraanpak aan dat preventief werken enorm goed werkt. Toch wil Amsterdam deze ‘harde’ aanpak niet invoeren, want het linkse college is bang om mensen te kwetsen. In plaats van veiligheid te garanderen zijn ze eerder bezig met iedereen ‘bevriend’ te houden. Nanninga moet hier niks van hebben en probeert de raad alsnog te overtuigen!

Halsema probeert op haar gebruikelijke toon het debat te ondermijnen. Want Nanninga zou het goedvinden dat de politie gaat etnisch profileren – alsof ze dat niet al doen, en in het vervolg nog steeds zullen doen.

Van de week moest de marechaussee er al aan geloven, enkele goedmensen proberen de marechaussee aan te klagen omdat ze zouden ‘etnische profileren’. Jammer dat er alleen maar het halve verhaal wordt verteld, want ondertussen ‘profileert’ ieder politie-korps in de hele wereld omdat ook zij zich baseren op statistieken en profielen.

Alleen in Nederland, of beter gezegd in Amsterdam worden ze hier helemaal hondsdol van. Ondertussen gaat het gesprek dus niet meer over de veiligheid en bescherming van burgers, maar over het etnisch profileren van eventuele misdadigers.

Knap dat Nanninga keer op keer tegen deze linkse waanzin moet blijven strijden, want Amsterdam is inmiddels een verloren bastion. Ze staan te ver weg van de realiteit in sommige opzichten.