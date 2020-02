KNETTERGEK! Dictator Von der Leyen wil Albanië en ‘Noord-Macedonië’ lid van EU maken

De Europese Unie heeft weliswaar afscheid moeten nemen van het Verenigd Koninkrijk, maar wacht, Brussel heeft een plan B klaarliggen. Het VK wordt namelijk gewoon eventjes vervangen door twee Balkanlanden — landen met grote corruptie én misdaadproblemen, natuurlijk. Maar hé, who cares? Meer, meer, meer EU! En snel een beetje!

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus — 102 DDS-lezers gingen u al voor!

De nieuwe dictator van de Europese Unie — ik noem haar dictator omdat ze a) ongelooflijk veel macht heeft en b) niet gekozen is door het volk — van de Europese Unie heeft ge-wel-dig nieuws voor alle Eurofielen onder ons: de EU wordt binnenkort uitgebreid met twee nieuwe lidstaten. Jawel, er wordt hard gewerkt om Albanië en ‘Noord-Macedonië’ zo snel mogelijk lid te maken.

Good message to our #WesternBalkans friends about EU enlargement process: Today the @EU_Commission proposes a credible & dynamic plan paving the way for opening accession talks with North Macedonia & Albania (🇲🇰🇦🇱). EU enlargement is a WIN-WIN situation. #geopoliticalcommission — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 5, 2020

Dit is werkelijk doodeng. Albanië en Noord-Macedonië (zo moeten we dat land tegenwoordig noemen omdat de Grieken heel boos waren toen het nog gewoon Macedonië was) zijn twee relatief arme landen. Als zij lid worden van de EU mogen wij, belastingbetalers in Nederland, meteen kromliggen om hun rekeningen te betalen. Het corruptiecijfer in Albanië is, bijvoorbeeld, 79%. Dat is ontstellend hoog.

Maar ja, voor de megalomanen die het voor het zeggen hebben in de Europese Unie is dat natuurlijk geen enkel probleem. Ze zijn zélf immers zo corrupt als de neten. Ze zullen wel denken: als we er nou een paar door-en-door corrupte staten bijhalen valt ónze corruptie kiezers misschien minder op.

Het is om kotsmisselijk van te worden, maar zo rolt de EU nou eenmaal. Hoe harder wij roepen dat het afgelopen moet zijn met de eeuwige uitbreiding van de EU, des te harder Von der Leyen en haar mede autocraten juist zoveel mogelijk nieuwe landen uitnodigen om zo snel mogelijk lid te worden. Nog even en ze vragen Marokko er ook bij onder het motto “er wonen al zoveel Marokkanen in Europa, waarom niet?”

