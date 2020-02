‘Lijstverbinding PvdA en GroenLinks zal leiden tot flink zetelverlies voor beide partijen’

Er is al vaker gesproken over het idee om de PvdA en GroenLinks te fuseren tot een ‘groot sociaal en groen blok’ op links. Uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat dit een slecht plan is. De politieke verschillen tussen beide partijen zijn te groot. Een verhouding tussen Lodewijk Asscher en Jesse Klaver zou dan ook leiden tot een gigantisch zetelverlies voor beide partijen.

Uit een onderzoek onder ruim 4000 Nederlanders blijkt dat kiezers van de PvdA en GroenLinks helemaal niet zitten te wachten op een lijstverbinding tussen beide partijen.

Momenteel scoren zowel PvdA als GroenLinks ongeveer 20% van het electoraat. Om te beginnen is dat al beduidend minder dan de PvdA in de vorige eeuw in zijn eentje wist binnen te harken. Maar de tijden zijn veranderd. 32 procent van de Nederlanders overweegt om op een van deze twee partijen te stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar.

Als de PvdA en GroenLinks met een gezamenlijke lijst zouden komen, dan overweegt nog maar 24 procent van de kiesgerechtigden om op de idealen van Lodewijk Asscher en Jesse Klaver te stemmen.

Van de overtuigde PvdA en GroenLinks-kiezers geeft 22% aan beide partijen zelfs helemaal links te laten liggen als ze een lijstverbinding aan zouden gaan. Ook bij de kiezers van de meeste andere partijen, die PvdA of GroenLinks los van elkaar een kans geven, is bij een fusie een duidelijke afname te zien van de bereidheid om op een van de twee te stemmen.

Opvallend uit het onderzoek van De Hond is dat GroenLinks-stemmers meer vertrouwen hebben in Lodewijk Asscher (57%) als lijsttrekker van een combinatiepartij dan omgekeerd. Net aan de helft van de PvdA-kiezers zou zijn of haar stem geven aan Jesse Klaver als partijleider van de lijstverbinding tussen de PvdA en GroenLinks.