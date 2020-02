LOL! Kamer kraakt D66-immigratieplan volledig af

Het is werkelijk hilarisch om te zien: de hele Tweede Kamer heeft het achterlijke D66 plan om meer Afrikaanse arbeidsmigranten naar Nederland te halen totaal afgekraakt. Werkelijk niemand ziet er iets in, ook de radicaal-linkse partijen niet.

Nou, nou, het is D66 voor de verandering gelukt om de hele Tweede Kamer te verenigen. Letterlijk iedere partij in het parlement vindt het plan van D66 om extra Afrikaanse arbeidsmigranten naar Nederland te halen namelijk volstrekt achterlijk. Van de SP tot de VVD en van het CDA tot PVV. Niemand wil er serieus iets mee doen.

SP-Kamerlid Van Dijk noemt het “een goedkope manier om de vergrijzende grachtengordel-achterban van D66 te verzorgen.” Vervolgens voegt hij toe dat dit in zijn ogen ronduit “koloniaal” is. Partijleider Lilian Marijnissen noemt het “ondoordacht” en — wat voor haar natuurlijk de ultieme belediging is — “extreem kapitalistisch.”

Ook de VVD ziet er niets in. Kamerlid Bente Becker zegt dat het D66-plan “naïef en wereldvreemd” is. Ondertussen zegt CDA-Kamerlid Van Toorenburg “teleurgesteld” te zijn. “Als we de afspraken al niet uit kunnen voeren, waarom zouden we het probleem dan alleen maar groter maken?” aldus de christendemocraat.

PVV-Kamerlid Van Dijk doet daar een schepje (of tien) bovenop. Wat hem betreft is het onzalige plan van de nepdemocraten niets meer of minder dan “goedkopen slavenhandel.” Tevens is hij boos dat D66 de uitnodiging doet uitgaan aan álle Afrikaanse landen, waaronder aan Nigeria, “waar Boko Haram massaal christenen uitmoordt.”

Tja, zo zie je maar weer dat partijen die elkaar normaal de tent uitvechten opeens toch het één en ander gemeen blijken te hebben: ze spugen allemaal op de achterlijke plannen van D66. Dat is toch nog iets.

